Transports adjudica una prova pilot amb marquesines digitals per a les parades de bus

El Govern andorrà posa en marxa una prova pilot per a la instal·lació de panells informatius digitals a diverses parades de bus amb l’objectiu de donar més facilitat i informació a l’usuari i seguir, així, impulsant el transport públic.

L’adjudicació del servei ha estat per a FEDA Solucions per un import total de 37.144,48 euros. L’entitat actualment ja gestiona l’aplicació MOU_T_B, que integra un sistema de gestió d’autobusos que permet incorporar senyalització digital amb informació del temps d’espera en les marquesines de les aturades de les línies regulars de transport públic.

Així, la prova pilot, consisteix en la instal·lació i configuració de quatre monitors en marquesines que seleccionarà el Departament durant un termini de 180 dies amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat, idoneïtat i resistència del material. La prova permetrà definir la tipologia de pantalla necessària per a equipar les marquesines segons diferents criteris com per exemple l’emplaçament d’aquestes, tipus d’alimentació disponible, etc.