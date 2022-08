Reobren les barbacoes d’Encamp després de romandre tancades per l’alt risc d’incendis

Les barbacoes dels berenadors d’Encamp s’obren de nou a la ciutadania a partir d’avui dijous, dia 18 d’agost. Els espais es van haver de tancar el passat 14 de juliol a causa de l’anunci, per part de Protecció Civil, d’altes temperatures i, per tant, d’un elevat risc d’incendis.

Aquest alt risc d’incendis ha condicionat bona part de l’estiu ja que ha impedit, a diferència d’altres anys, poder practicar determinades activitats a la natura, la suspensió dels focs artificials en algunes festes majors del Principat d’Andorra o, com en el cas d’Encamp, haver de tancar berenadors i les seves barbacoes tan sol·licitades per la gent per a poder gaudir d’un àpat a l’aire lliure.