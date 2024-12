Tot el protagonisme, diumenge, per a l’Ossa i l’Osseta d’Ordino

L’ossa d’Ordino amb el seu nou “vestit” (Comú d’Ordino)

Aquest diumenge, 8 de desembre, a les 12 hores, tindrà lloc al Prat de Call d’Ordino la representació popular de la farsa burlesca de l’Ossa d’Ordino, a càrrec de l’Associació de Cultura Popular de la parròquia. L’escenificació consta de dues parts: la primera, anomenada El despertar de l’osseta, està interpretada pels infants; la segona, executada pels grans, correspon a la tradicional farsa de L’última ossa d’Ordino.

La representació d’aquest any ve marcada per l’estrena del nou vestuari de l’ossa que ha estat dissenyat per l’escenògraf català, Pau Fernández, i confeccionat per Època Barcelona, un taller especialitzat en vestuari escènic. La nova pell de l’ossa permet una percepció més real de l’animal donant-li volum i integrant la màscara en el vestit. En conseqüència, el vestuari de l’osseta també ha estat modificat per a anar en consonància, la confecció del qual ha anat a càrrec de la Jadeita.

Els diàlegs estan elaborats com cada any fent referències a l’actualitat política i social ordinenca (i per extensió del país). A més, aquest any s’ha fet un salt qualitatiu en els diàlegs de l’ossa infantil, ja que han estat creats pels mateixos intèrprets del grup, de tal manera que fan referència a problemàtiques i situacions de la seva vida quotidiana.

Seran un total de 27 intèrprets -13 per la representació infantil amb edats compreses entre els 10 i els 15 anys; i 14 en l’actuació dels grans, dels 16 anys en endavant- acompanyats per sis músics dels Grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra. El vestuari de la resta de personatges està cedit per l’Esbart Valls del Nord.

Els preparatius previs a l’actuació es remunten a mitjan mes de setembre quan es fa la selecció dels intèrprets. Posteriorment, durant la primera quinzena d’octubre s’elaboren els diàlegs perquè a finals del mateix mes es puguin començar els assajos que s’allarguen durant tot el novembre fins al dia de l’actuació.

L’Ossa d’Ordino forma part de les Festes de l’os dels Pirineus reconegudes per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat; està inclosa pel Govern d’Andorra a l’Inventari general del Patrimoni cultural d’Andorra i declarada Festa d’interès cultural.