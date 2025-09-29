L’Andona Acadèmia Ciclista conclou amb èxit la seva primera temporada

L’Andona Acadèmia Ciclista posa fi a la seva primera temporada, que “ha estat l’inici d’un somni per al club, ple de reptes, jocs i esforç”. Aquest diumenge, acompanyats per les seves famílies, alguns ciclistes de l’acadèmia van competir a Sant Boi, on van demostrar tot l’aprenentatge d’aquests darrers mesos, compartit moments únics i divertint-se amb cada pedalada.
“Més que els resultats, destaquem l’actitud i el compromís dels participants: Vera, Roc, Lola, Alyson, Pep, Noa, Gil i Bernat; sense oblidar-nos de la resta de nenes i nens que conformen el projecte”, assenyalen des del club ciclista del Principat.
Després de només cinc mesos de projecte, ja són una vintena els corredors -nois i noies- que formen part de l’acadèmia, on aprenen els valors del ciclisme i gaudeixen de l’esport. “És el principi d’un camí il·lusionant”, manifesten des de l’Andona Acadèmia Ciclista.