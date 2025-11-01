L’OCDE ha donat suport a la proposta del Govern espanyol de tornar a reincorporar al mercat laboral a professionals jubilats. I és que Espanya serà el país de l’OCDE que sofrirà una caiguda més gran de població activa fins a 2060. Davant d’aquest repte demogràfic, recuperar el talent i l’experiència dels sèniors es presenta com una via viable per a sostenir el sistema econòmic i de pensions.
Cada cop més empreses valoren el coneixement acumulat d’aquests perfils, sobretot en sectors com la formació, l’assessorament, la consultoria tècnica o l’emprenedoria. Tornar a treballar després de jubilar-se pot ser, per a molts, una manera de mantenir-se actius, socialment connectats i econòmicament estables. A més, el sistema espanyol ja contempla fórmules com la jubilació activa, que permet compatibilitzar el cobrament d’una part de la pensió amb una activitat professional.
Segons la normativa actual, les persones jubilades poden tornar a treballar en règim d’autònoms o per compte d’altri, sempre que compleixin certs requisits, com haver arribat a l’edat legal de jubilació i tenir dret al 100% de la pensió.
Per Tot Sant Cugat