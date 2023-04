Torna la festa de les Falles de València entre el 14 i el 16 d’abril amb una quinzena d’activitats populars

Presentació de la festa de les Falles de València a Andorra la Vella (AndorraCapital)

La festa de les Falles de València tornarà entre el 14 i el 16 d’abril als carrers d’Andorra la Vella. Fallers pel Món, l’entitat que cada any trasllada la festa fora de la Comunitat Valenciana, ha escollit novament la parròquia per a celebrar el seu desè aniversari.

Fallers pel Món ha decidit, doncs, escollir per segona vegada Andorra la Vella per a celebrar actes tan tradicionals com la cremada d’una falla, una mascletà, els Moros i Cristians i fideuà i paella popular després de la bona experiència que van viure l’any 2019 al país. Aquesta edició de fa 3 anys a Andorra, de fet, va ser la més multitudinària i que més repercussió va tenir en els deu anys de vida de les trobades dels Fallers pel Món, amb més de 3.000 valencians desplaçats durant tres dies al Principat.

El Comú d’Andorra la Vella dona suport a la iniciativa i valora especialment la data de la celebració de les Falles de València pel retorn econòmic que suposarà per al teixit hoteler, de restauració i comercial de la parròquia. Aquest esdeveniment multitudinari arribarà a la capital el cap de setmana següent de Pasqua, en un moment en què baixa l’afluència turística.

El cònsol menor i conseller de Cultura i Promoció turística i comercial, Miquel Canturri, ha recordat l’èxit d’assistència que va tenir l’esdeveniment al 2019, alhora que ha remarcat que l’activitat generarà una alta ocupació i activitat econòmica, tant als hotels de la parròquia com als comerços. En aquest sentit, es preveu que des de València es desplacin novament a Andorra la Vella milers de persones del 14 al 16 d’abril. “El turisme valencià és un dels nostres principals visitants, i un dels més fidels”, ha exposat el cònsol menor.

Per a l’esdeveniment, com ja es va fer fa 4 anys, es dissenyarà un monument faller fet a mida per a Andorra la Vella, amb elements propis de la parròquia i que es cremarà el diumenge 15 a les 20.30 hores a l’aparcament del Parc Central. És obra de l’artista faller Pepe Benavent i inclourà elements identificatius de la parròquia i amb un punt de sàtira, tret característic de les falles.

José Amores, president de Fallers pel món, que ha comparegut per videoconferència, ha explicat que és la primera vegada en la història de Fallers pel Món que es repeteix destinació, ja que l’edició a Andorra el 2019 va complir amb escreix les expectatives. De fet, van obrir les places per al desplaçament a principis d’octubre i en quinze dies s’havien exhaurit. Totes aquestes persones s’allotjaran en una vintena d’hotels on també estan rebent reserves de fora de l’associació, de persones que han decidit venir pel seu compte, tal com ha incidit Amores, que ha defensat l’impacte econòmic que la festa té per a aquells indrets on es duu a terme.

Com a novetat, tal com ha exposat, enguany hi haurà un concurs de paelles obert a tothom i que tindrà lloc el divendres 14 a les 19 h a l’envelat del Parc Central: un grup de mestres paellers valencians ensenyaran a cuinar aquest plat típic als concursants. Les inscripcions per a participar-hi s’han de formalitzar abans del mateix dia a les 13 h al recinte de l’activitat i l’organització posarà a disposició dels concursants tots els estris i ingredients necessaris.

Dissabte 15 hi haurà la crida des del balcó de la casa comuna a dos quarts de dotze del matí que anirà seguida de l’actuació dels castellers d’Andorra. D’una a dos quarts de quatre es farà una fideuà popular a l’aparcament del parc Central i a dos quarts de set de la tarda arrencarà la cercavila d’ofrena floral. A les vuit tindrà lloc una missa a l’església de Sant esteve i a un quart de deu de la nit, el castell de focs. I clourà la festa una discomòbil a les onze de la nit, a l’envelat del parc Central.

L’endemà, diumenge 16, la jornada arrencarà d’hora amb la ‘despertà’ a les nou del matí i a les dotze tindrà lloc la desfilada de moros i cristians. A les dues del migdia se celebrarà la ‘mascletà‘ i a dos quarts de tres hi haurà una paella popular. A dos quarts de set es podrà degustar aigua de València i a dos quarts de nou hi haurà la ‘cremà’ de la Falla l’Estoreta i de la falla gran. Hi haurà 4 xarangues amb una setantena de músics.

Tots els actes són oberts al públic i gratuïts, però cal tiquet d’entrada perquè l’aforament és limitat per motius de seguretat. La recollida de tiquets els dies previs (entre l’11 i el 14 d’abril) es pot fer a l’Oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda i el mateix cap de setmana, a l’envelat de l’aparcament del Parc Central.

Consulta aquí el programa