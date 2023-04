Participants en la presentació del Decàleg per a fer front als problemes de salut mental al Pirineu (Dip. Lleida)

El diputat i vicepresident de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, i el president de l’Associació Jornades per a l’Excel·lència, Jesús Montoliu, han presentat el decàleg de conclusions per a fer front als problemes de salut mental al Pirineu, resultat de les conclusions i reflexions sorgides a les jornades de la IX edició, que portava per títol ‘Fora estigmes! La salut mental al Pirineu’, i que tenia com a objectiu aportar el màxim d’informació i recursos disponibles sobre la salut mental i les addiccions a tot el territori, i particularment a les comarques del Pirineu.

En aquesta edició i fruit del conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l’Associació de les Jornades per a l’Excel·lència, en aquesta edició s’ha posat el focus en la salut mental amb la intenció de vèncer l’estigma i el tabú que senten les persones que estan patint aquests trastorns i tractar de normalitzar-los en la societat. Unes jornades en què professionals de referència han parlat de la magnitud global de la salut mental i les addiccions, fins a analitzar l’impacte en el Pirineu i les seves comarques.

Amb l’objectiu de donar continuïtat a la temàtica de l’edició 2022 per a impulsar plans d’acció i millora en les comarques de muntanya, s’ha contractat un estudi extern que, com a resultat de les conclusions i reflexions sorgides a les jornades, s’ha extret aquest decàleg presentat aquest dilluns, que té el propòsit d’aportar eines a les entitats del territori per a dur a terme projectes de millora i de desenvolupament.

Carles Gibert ha remarcat “la importància de celebrar aquestes jornades on es debaten totes les temàtiques que afecten l’àmbit local, però també global. Tanmateix, ha dit que la temàtica tractada en aquesta edició ha tingut una gran acceptació i ha reiterat la importància que un esdeveniment de referència com aquest es porti a terme a un municipi petit com és Esterri d’Àneu, així com la capacitat que ha demostrat per a atreure ponents de primer nivell i un públic cada vegada més ampli, de dins i fora de les comarques.

En aquest sentit, el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, ha reiterat la voluntat de seguir col·laborant amb les Jornades per a l’excel·lència en els propers anys i en concret en fer viables les propostes sobre salut mental del decàleg, per la voluntat de la Diputació de millorar els serveis de les comarques més despoblades, com les del Pirineu.

Per la seva part, Jesús Montoliu, president de les Jornades per a l’excel·lència, ha fet un repàs de les propostes i instant al treball conjunt d’institucions, organitzacions i usuaris, fent especial atenció a la prevenció, l’educació i la formació. Pere Ticó, alcalde d’Esterri d’Àneu, ha subratllat la importància de les Jornades per a l’excel·lència per a la població i n’ha elogiat la qualitat, que ara feia un pas més amb l’elaboració del decàleg.

Aquestes jornades també han servit per a abordar la problemàtica del desbordament dels serveis de salut mental i l’augment exponencial de persones ateses respecte dels anys anteriors a la pandèmia.

Any rere any, l’objectiu de les Jornades per a l’Excel·lència es crear un espai de reflexió i de punt de trobada de professionals, empresaris dels diferents sectors existents dins del territori i els actors de la societat civil involucrats en la temàtica, amb la voluntat d’aportar un impuls social, intel·lectual i econòmic a les zones de muntanya.

Resum del decàleg

En aquest decàleg, es presenten les deu mesures sorgides de les Jornades: