Torna a l’agost la música al carrer amb el ‘Ritmes’ i la novetat d’una programació per a infants

La plaça de l’antiga caserna de bombers tornarà a ser l’escenari, al llarg d’aquest mes d’agost, dels concerts del cicle Ritmes, que des de fa sis anys organitza el Comú d’Andorra la Vella per a dinamitzar les compres.

En aquesta ocasió, i com a novetat, el cicle incorpora el Ritmes menuts, amb concerts adreçats específicament al públic infantil i familiar i actuacions que tindran lloc els cinc dilluns del mes d’agost. A més, cada dimarts i dijous, com és habitual, hi haurà concerts per al públic adult amb concerts d’estils ben variats que inclouen, entre altres tributs, rock and roll, música disco, rhythm and blues, pop, havaneres i sons cubans.

El conseller de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri, ha explicat durant la presentació del nou programa que la voluntat del Comú d’Andorra la Vella amb aquesta iniciativa ja consolidada és aportar activitat i animació a les zones comercials de l’avinguda Meritxell, Riberaygua i Travesseres i Fener Bulevard. Ha recordat, a més, que és l’activitat es du a terme en horari comercial i coincidint amb un mes d’elevada afluència turística.

Les actuacions, que són gratuïtes, tindran lloc a les tardes (el Ritmes menuts a les 19 hores i el Ritmes, capital musical a les 19.30 hores) a la plaça de l’antiga caserna de Bombers, que a més de ser la porta d’entrada i el nexe d’unió entre les diferents àrees comercials, compta amb una superfície àmplia on col·locar un centenar de cadires separades per a garantir la distància social.

En aquest sentit, el conseller ha remarcat que els concerts es desenvolupen amb totes les mesures de seguretat pertinents (distància, circuits marcats d’entrada i sortida i desinfecció constant de les cadires) i ha recordat que l’ús de la mascareta serà obligatori per a accedir-hi.

Un programa per a tots els gustos

El cartell d’enguany, que el tal com ha definit Josep Maria Escribano, programador cultural del Comú d’Andorra la Vella és “refrescant, ric i variat“, arrenca el dilluns 2 d’agost amb l’espectacle Les increïbles històries del Dr. Klüpper, una proposta per al públic infantil basada en contes i cançons familiars. Per al dimarts 3 d’agost s’ha previst una sessió de rock’n roll amb The Bazaga‘s, mentre que el dijous 5 hi haurà un tribut a la música disco amb grup Operación disco.

El dilluns 9 serà el torn de Pastorets rock kids, un format que combina teatre i música a ritme d’ska, funky i rock; i el dimarts 10 hi haurà sessió de música francesa amb Mon petit món amb temes de jazz manouche, cançó francesa i swing. Per al dijous 12 s’ha programat un tribut a Jarabe de Palo, que sota el títol El lado oscuro retrà un homenatge a la música i la trajectòria de Pau Donés i el seu equip.

Per al dilluns 16 començarà amb Pluja de colors, de Les Coloraines Band, que oferirà un viatge musical amb cançons inèdites i d’estils molt diferents. El dimarts 17 arribarà tot un clàssic del Ritmes: les havaneres, de la mà del grup Sons d’alta mar; i el dijous 19 el públic podrà gaudir amb una autèntica sessió de rhyhtm n’blues de finals dels 50 i principi dels 60 amb els The Rhythm Treasures.