Les sortides de marxa nòrdica, la novetat de les activitats a l’aire lliure d’aquest estiu a Encamp

El Comú d’Encamp ha organitzat per a aquest divendres, i els dies vinents 20 d’agost i 3 de setembre, tres sortides de marxa nòrdica per l’entorn urbà de la parròquia d’Encamp amb l’objectiu de completar el programa d’activitats esportives dirigides i gratuïtes que va iniciar l’any passat amb la bici, ioga i aiguagim.

La bona acollida de la resta d’activitats i amb l’objectiu de donar resposta a un públic més ampli, s’ha incorporat la marxa nòrdica com a novetat, amb tres sessions els divendres a les 10 h del matí.

La sortida d’aquest divendres és de baixa dificultat, uns 4 quilòmetres i amb poc desnivell, i per tant, és una activitat dirigida a tota mena de públic.

El recorregut començarà al Complex Esportiu fent un bon escalfament, i seguidament s’iniciarà la caminada pels carrers d’Encamp, tot combinant la caminada amb diferents parades per a realitzar exercicis per a ajudar a posar en pràctica la tècnica de la marxa nòrdica. El recorregut és circular i l’activitat tindrà una durada aproximada d’1,5 hores.

La sortida de marxa nòrdica és gratuïta, però cal reservar plaça trucant al 732 700, tant per a la sortida de divendres com per a les altres dues restants. En el cas que no es disposi dels bastons que són necessaris per a la sortida, en el moment de fer la reserva els poden demanar també gratuïtament. S’aconsella dur calçat i roba esportiva i una ampolla d’aigua per hidratar-se.

Què és la marxa nòrdica?

La marxa nòrdica és una activitat física saludable, apta per a tothom, que consisteix a incorporar uns bastons específics a la manera natural de caminar.

En ser una activitat física amb poc impacte a les articulacions (poc agressiva) i amb un nivell d’esforç determinable pel mateix practicant, ha esdevingut en els últims anys una modalitat esportiva que cada dia guanya nous adeptes, ja que ho pot practicar des d’una persona amb baix nivell físic que vol realitzar exercici suau, fins a un esportista d’alt rendiment que practica la marxa nòrdica com a entrenament.

La marxa nòrdica va néixer als anys 30 als països nòrdics, quan els esquiadors de fons van incorporar en els seus entrenaments d’estiu uns bastons per a simular la tècnica de l’esquí de fons, i que els ajudava a arribar a la temporada d’hivern en plena forma.