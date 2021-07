Satisfacció al Cadí CK per la participació de Núria Vilarrubla i Mònica Dòria als Jocs Olímpics de Tòquio

El Cadí Canoë–Kayak i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han valorat de manera molt positiva el debut de dues representants del club urgellenc, Núria Vilarrubla i Mònica Dòria, als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, que s’ha completat aquest dijous al matí amb una 8a i una 11a posició respectivament en la competició de C1 femení de canoa eslàlom.

En el cas de Vilarrubla, aquesta ha estat la primera vegada que una membre del Cadí CK obté un diploma olímpic. Pel que fa a Doria, és el primer cop que l’entitat pirinenca és present en dues categories olímpiques, atès que també ha competit en K1 femení, on va arribar a la semifinal i va fer un 16è lloc. Una jornada en la qual la gran protagonista va ser la basca Maialen Chourraut, que va penjar-se la medalla de plata, un èxit que afegia a l’or de Rio 2016 i el bronze de Londres 2012.

El president del Cadí Canoë–Kayak, Marc Vicente, ha manifestat que estan “molt contents per a aquesta presència a la final” per part de Núria Vilarrubla. Vicente hi ha afegit que eren “conscients que a la final pot passar de tot” i ha detallat que Vilarrubla ha començat la baixada decisiva “molt sòlida i a molt bon ritme” i que “a la part central ha tingut una petita penalització, tot i que es mantenia dins les opcions”. Ha estat al tram final quan la urgellenca ha perdut uns segons decisius en una de les portes vermelles, cosa que, sumat a un altre toc en una porta, li han reduït les opcions de medalla“. En tot cas, el representant del club considera que el més important “és que ha ofert una imatge sòlida i que ha lluitat fins al final“.

Marc Vicente ha agraït la nombrosa presència de companys d’equip, familiars aficionats i representants de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en el seguiment en directe que s’ha fet de la semifinal i la final a la Terrassa del Ràfting Parc. Pel que fa a Mònica Dòria, ha remarcat que un onzè lloc “és una molt bona posició, malgrat que és la que no vol ningú, perquè és just el primer lloc que et deixa fora de la final”. Vicente recorda que Doria “és una palista molt jove, amb un gran futur i projecció i molts anys al davant” i espera que “a la següent la podrem veure a la final”. Per tot plegat, el també expalista olímpic conclou que “és un orgull pel club poder col·laborar amb la formació de futurs piragüistes, i quan a més s’assoleixen objectius tan grans com ser en uns Jocs Olímpics i arribar a la final, ja és un orgull molt gran”.