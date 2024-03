Topall de 3.440 euros mensuals d’ingressos per a accedir als pisos de lloguer assequible

Un pis moblat de lloguer (wirestock / Freepik)

El reglament de pisos de lloguer assequible posa com a límit 3.440 euros mensuals d’ingressos a per poder accedir-hi. En aquest cas seria per a famílies que tenen dos o més fills a càrrec. També contempla que els qui renuncien a un d’aquests habitatges sense causa justificada no puguin ser beneficiaris d’un altre en tres anys. S’ha d’acreditar almenys cinc anys de residència per a poder-se’n beneficiar.

Per a optar als pisos de lloguer assequible s’haurà de tenir uns ingressos que vagin des del salari mínim, 1.376 euros mensuals, fins als 3.440 euros mensuals. En aquest darrer cas és per a famílies que tenen dos o més fills a càrrec i que ambdós progenitors acreditin una font regular d’ingressos. Així surt reflectit en el reglament que regula qui pot beneficiar-se d’aquest tipus d’habitatges. En primer lloc, cal estar inscrit en un registre de sol·licitants que s’obrirà en els propers dies.

Els primers pisos que es posen al mercat són els de l’antic hotel Àrtic, que s’anomenarà Tobira 11, amb una trentena d’habitatges d’una o dues habitacions. Els primers ocupants podran entrar a les seves noves llars, abans de l’estiu. L’encarregat de l’adjudicació i la gestió serà l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) i hi haurà una convocatòria per a cada immoble.

Els que estiguin apuntats a aquest registre i renunciïn, sense causa justificada, no podran participar en aquest procés durant tres anys. Entre els requisits també hi ha un mínim de cinc anys de residència i tindran prioritat les persones amb discapacitat, famílies monoparentals i víctimes de violència de gènere, entre d’altres. El contracte d’arrendament és de tres anys i es pot prorrogar dos més com a màxim. L’objectiu és que cap dels beneficiaris pagui més del 30% del que guanya.