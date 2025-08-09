Tipus de banderes a la platja i el seu significat

Aquest estiu està sent especialment tràgic a moltes platges de la costa catalana. Les xifres de morts per ofegament han augmentat de manera alarmant, i sovint, darrere d’aquestes tragèdies, hi ha un factor comú: la manca d’atenció als senyals de seguretat. Una de les eines més visibles i senzilles per a informar-nos de les condicions del mar és el sistema de banderes que onegen a les platges vigilades.
Conèixer el significat de cada bandera i respectar-les pot ser literalment una qüestió de vida o mort. Les banderes que es col·loquen a les platges tenen com a objectiu informar sobre l’estat de la mar i les condicions de bany.
Aquestes són les més habituals:
- Bandera verda: És la que tothom espera veure. Indica que el bany està permès i que les condicions són bones, amb mar tranquil i poc risc. Tot i això, cal no abaixar la guàrdia.
- Bandera groga: Indica precaució. El bany està permès, però cal tenir cura, ja sigui per onades moderades, corrents marins, o altres factors. És recomanable no endinsar-se massa i estar sempre pendent del que pugui passar.
- Bandera vermella: Significa que el bany està prohibit. El mar presenta perills importants, com forts corrents, onades altes, contaminació, o absència de servei de socorrisme. Ignorar aquesta bandera pot tenir conseqüències fatals.
- Bandera negra: Es fa servir en casos extrems, com contaminació greu o situacions d’emergència. La platja es tanca al públic i no s’hi pot accedir per seguretat.
Altres banderes o senyals complementàries poden indicar la presència de meduses, zones de surfistes, o activitats nàutiques, com ara:
Bandera lila
Ens indica presència de fauna marina perillosa, com meduses, peixos urticants, o altres organismes potencialment perillosos. També ens pot avisar de l’existència de meduses, una bandera blanca amb l’animal dibuixat. Encara que la bandera sigui verda o groga, si hi ha bandera lila, cal extremar la precaució. No sempre implica la prohibició del bany, però sí el risc de picades o enverinaments.
Bandera blanca amb símbol negre
El seu significat és l’absència temporal de servei de socorrisme. També pot substituir-se per la bandera taronja. Indica que, en aquell moment, no hi ha socorristes actius, tot i que pugui haver-hi bandera verda o groga. Cal ser molt més prudent si s’opta per banyar-se.
La bandera groga amb un punt negre
Pot ser poc usual, encara que no per això menys important. Aquesta significa que en aquesta zona de platja està prohibit l’ús d’embarcacions i taules de surf.
Bandera multicolor o senyalització inclusiva
Present a algunes platges com a senyal que són platges inclusives o LGTBI+ friendly. No té implicacions de seguretat, sinó de respecte i entorn segur per a tothom.
Bandera quadrada amb símbol de surf
Zona exclusiva per a pràctiques esportives aquàtiques com surf, paddle surf, windsurf… Els banyistes no hi poden accedir per tal d’evitar accidents.
Bandera o cartell amb símbol de banyista
Zona exclusiva per al bany. Els vehicles nàutics i surfistes no poden entrar-hi. Ajuda a separar activitats per agarantir la seguretat de tothom.
Bandera blava
La bandera blava indica que la platja compleix amb uns estàndards de qualitat molt alts en diversos aspectes. És un distintiu que atorga la Fundació per a l’Educació Ambiental.
Altres distintius
Senyal de platja adaptada (amb icona de cadira de rodes)
Platja amb serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Pot incloure passarel·les, cadires amfíbies, i assistència al bany.
Cartells informatius
Moltes platges complementen les banderes amb pictogrames o panells que expliquen clarament el significat de cada bandera, i informen de temperatura de l’aigua, força del vent o l’estat de la mar.
Els ofegaments són, en molts casos, evitables. En definitiva, una bandera no és només un tros de tela. És un avís, una advertència, una oportunitat per a protegir-nos. Escoltar-la pot ser el petit gest que marqui la diferència entre una jornada de sol i una tragèdia.
Alguns consells per a tenir un bany segur, són:
- Consulta l’estat de la mar abans d’anar a la platja. Molts ajuntaments i serveis de socorrisme actualitzen les condicions diàriament.
- Fixa’t en la bandera abans de banyar-te. No la ignoris, per molt temptador que sigui entrar a l’aigua.
- Segueix les indicacions dels socorristes. Ells tenen formació específica i són allà per a protegir-te.
- Vigila els infants i les persones grans. Són més vulnerables a les condicions adverses.
- Evita banyar-te sol i no t’allunyis massa de la costa.