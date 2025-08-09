Dilluns, teatre de carrer i dansa al casc antic de la Mosquera

Aquest proper dilluns, 11 d’agost, a partir de les 19 hores, en el marc del cicle de les Nits d’Estiu, el casc antic de la Mosquera, a la parròquia d’Encamp, acollirà una activitat de teatre i de dansa. La proposta cultural porta per títol “Itinerari de carrer i dansa Pas a pas”. Pas a pas és una creació de les companyies joves d’Andorra que explora els llenguatges del teatre de carrer i de teatre específic per al lloc, transformant l’espai urbà en un escenari viu.
Des dels llenguatges de la dansa, el moviment i el teatre físic, les intèrprets condueixen el públic per un circuit urbà i es deixen impregnar per l’arquitectura i la quotidianitat de l’espai públic, d’on afloren i sorgeixen històries que parlen del camí de l’adolescència a la vida adulta.
L’activitat és gratuïta i oberta a tots els públics.