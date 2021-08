Títol: The Head

Durada: 52 min.

Gènere: Drama, Suspens.

Creació: Àlex Pastor, David Pastor, David Troncoso

Intèrprets: Alexandre Willaume-Jantzen, John Lynch, Tomohisa Yamashita

Temporades: 1 Capítols: 6

Sinopsi:

The Head tracta d’una història apocalíptica que se centra en una investigació de la inexplicable mort d’un grup de científics d’una forma estranya en una instal·lació que ha passat al Pol Sud. Només hi ha un supervivent, però no recorda res del que ha passat.

Només se sap que cada 29 d’abril a l’Antàrtida, el sol s’amaga i no torna a sortir en els propers sis mesos. Durant aquest període de temps, en el grup científic ha acabat morint almenys una persona. Mitjançant preguntes i flashbacks de l’únic supervivent, intentaran esbrinar la veritat després d’aquest estrany succés.