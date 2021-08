Emporion, Emporiae, Empúries

La proposta de la setmana és una visita a les ruïnes d’Empúries, situades a Sant Martí d’Empúries i a tocar de la vila marinera de l’Escala. Un paratge privilegiat on competeixen clarament bellesa i valor històric. Els grecs i els romans en sabien prou de triar els espais. Així, la condició de port natural de l’indret, va afavorir l’establiment d’una colònia grega el segle VI abans de Crist que anomenarien Emporion. Precisament Emporion significa centre de compres o centre comercial i descriu correctament el propòsit del lloc perquè la ciutat estava a l’origen situada al delta antic del Fluvià, a l’encreuament de diverses rutes comercials i posseïa un port natural que oferia una bona protecció per a les naus comercials.

Posteriorment, el segle IaC, Empúries va ser ocupada per un campament militar romà que donaria peu a la ciutat romana que, unida física i jurídicament a la grega, esdevindria el Municipium Emporiae, en època de l’emperador August. Les restes d’aquesta ciutat són les que avui podem visitar.

La visita al recinte, d’unes 40 hectàrees, es pot fer en aproximadament dues hores. Descobrirem com vivien, com eren els seus habitatges, els seus temples i les seves botigues. Aquesta cruïlla de cultures- la grega i la romana- en una sola metròpolis fa que aquest jaciment sigui únic. De fet, les 40 hectàrees visitables suposen només un 25% del que havia estat Emporiae en el temps de màxima esplendor.

El parc, integrat en el Museu d’Arqueologia de Catalunya, està presidit per un edifici de l’arquitecte noucentista Josep Puig i Cadafalch. El plànol que se’ns lliura a l’entrada del jaciment ens ajudarà a situar els diferents punts d’interès històric. Els plafons gràfics que trobarem durant el recorregut ens serviran també per retrocedir en el temps i fer-nos a la idea de l’arquitectura de l’època.

El criptopòrtic del Fòrum romà

Hi podrem veure les muralles, els habitatges, l’Agorá i l’Stoá gregues, el Fòrum romà, les basíliques i els temples, els espais de lleure com els banys, el gimnàs o l’amfiteatre, les botigues i mercats, els tallers, les cases… En definitiva, descobrirem rere cada pedra com vivien dues civilitzacions clàssiques que ens faran retrobar els orígens d’aquestes contrades.

Per acabar d’aprofitar la jornada, no podem deixar de visitar Sant Martí d’Empúries, actualment conservat com a poble medieval, que pertany al municipi de l’Escala. El passeig d’Empúries, que fa de vincle entre Sant Martí i l’Escala, té un recorregut de 2,5 quilòmetres que, resseguint la costa ens permet gaudir de les ruïnes d’Empúries, d’una banda, i de les dunes que constitueixen les platges, de l’altra.

