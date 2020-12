El país es lleva amb una nevada generalitzada a totes les cotes

Calen equipaments especials per transitar en ambdós sentits des de la Massana i Encamp, on es produeixen retencions en sentit sud. En aquestes dues parròquies s’ha activitat la fase groga, per tant són obligatoris els equipaments especials per transitar i es redueix la velocitat màxima autoritzada a 60 quilòmetres per hora.

També hi ha restriccions en els accessos a França. Així es prohibeix el trànsit per la RN 22 als vehicles superiors a 19 tones i per ala resta de vehicles calen equipaments especials. Situació similar a la RN320, al coll de Pimorent.

Des de les parròquies centrals en sentit sud es pot transitar amb certa normalitat, tot i que des de mobilitat es demana molta precaució, augmentar la distància de seguretat entre vehicles i evitar maniobres brusques. La nevada ha arribat també a les cotes més baixes, a Sant Julià de Lòria.