Test del vòlei platja a la jornada 6 de la Lliga d’Hivern amb dues parelles sots-19

La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) participa aquest cap de setmana en la Jornada 6 de la Lliga d’Hivern de vòlei platja, que es disputa a Beach Sports Catalunya, a Premià de Dalt, amb representació en categoria U19 tant femenina com masculina. En categoria femenina, la parella formada per Judit Claret i Candela Bartolomé afronta una nova jornada amb l’objectiu de continuar sumant experiència competitiva dins del circuit català. Paral·lelament, en categoria masculina, Jan Mariño i Marc Martinho tornen a la sorra amb la voluntat de consolidar el seu creixement i seguir competint al màxim nivell.
Precisament, Mariño ha posat el focus en el valor d’aquestes competicions dins del procés formatiu de la parella: “Els objectius que tenim per a aquest dissabte és fer un joc bonic, fomentar el treball en equip i preparar-nos per a l’Europeu d’aquest estiu. Aquestes jornades ens ajuden molt a millorar i a posar-nos en situació real de partit”
El jugador també destaca la bona sintonia dins de l’equip: “Tenim molt bones sensacions jugant junts. Ens coneixem bé i crec que podem aspirar a objectius més grans que aquesta competició”
Tot i les dificultats que pot suposar no poder entrenar en condicions de platja durant tot l’any, Mariño posa en valor altres aspectes clau del rendiment: “Potser és un desavantatge, però al final el més important és saber gestionar els nervis i la companyonia. Treballem factors que també són determinants en competició”
La jornada de dissabte es presenta, així, com una nova oportunitat per a continuar creixent dins del panorama del vòlei platja formatiu i seguir preparant els grans objectius internacionals de la temporada.