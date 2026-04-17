La Seu presentarà el nou Pla de Barris de Catalunya 2026-2030 amb una inversió de 12,5 milions d’euros

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell convida a tota la ciutadania a la presentació oficial, el proper dimecres, 22 d’abril, del Pla de Barris de Catalunya 2026-2030. Aquest programa, impulsat pel Govern de la Generalitat, té com a objectiu la transformació i l’impuls dels centres històrics i barris en situació de vulnerabilitat. S’ha de recordar que la Seu ha estat una de les 20 ciutats catalanes seleccionades en la primera convocatòria del Pla. La proposta de l’Ajuntament busca revitalitzar el centre històric i el centre de la ciutat per a aconseguir més dinamisme econòmic, més vida als carrers i una major cohesió social.
Detalls de la inversió
El projecte suposa una fita històrica per al municipi amb una dotació econòmica amb una inversió total de 12,5 milions d’euros, i una subvenció directa de gairebé 9 milions d’euros provinents de la Generalitat de Catalunya.
Acte de presentació
L’acte comptarà amb la presència de les màximes autoritats responsables del projecte per a explicar els detalls tècnics i les fases d’execució previstes.
· Dia: Dimecres, 22 d’abril
· Hora: 19.00 hores
· Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
· Intervindran:
o Sr. Carles Martí, Comissionat del Pla de Barris de la Generalitat.
o Sr. Joan Barrera, Alcalde de la Seu d’Urgell.
Sota el lema ‘Cuidem la Seu, construïm futur’, l’Ajuntament referma el seu compromís amb la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes i la preservació del patrimoni urbà de la ciutat, asseguren des del Consistori urgellenc.