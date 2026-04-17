Els vols regulars entre Andorra-La Seu i Palma confirmen una consolidació progressiva del nombre de passatgers

La connexió aèria regular entre l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell i Palma, impulsada pel Govern d’Andorra, registra una evolució positiva en termes de demanda. Aquesta connexió forma part de l’estratègia per a dinamitzar l’aeroport i millorar la connectivitat del país, conjuntament amb la línia regular amb Madrid.
Durant la temporada d’hivern 2025-2026, entre el desembre i l’abril, s’han comptabilitzat 6.690 passatgers, una xifra que representa un increment del +10,8% respecte del mateix període de la temporada d’hivern 2024-2025, quan se’n van comptabilitzar 6.039. El mes de febrer es consolida com el pic de demanda de la ruta, amb una ocupació mitjana situada entre els 52 i 56 passatgers per vol, vinculada plenament a la temporada d’hivern i a l’activitat turística associada a l’esquí. I, el vol més ple ha estat durant el 2 de març, amb un 100% d’ocupació, en plena temporada d’esquí.
Les dades evidencien una consolidació progressiva del mercat balear, amb un augment sostingut de visitants i un impacte clar de la connexió aèria directa, especialment durant la temporada d’hivern. En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que “aquestes xifres confirmen l’efectivitat de les polítiques impulsades pel Govern en matèria de connectivitat i el paper determinant de l’accessibilitat aèria en la dinamització de l’activitat turística”.
A més, el ministre ha assegurat que “la connexió amb Palma respon a una voluntat clara de millorar la connectivitat d’Andorra i d’oferir alternatives estables tant per a la ciutadania com per al sector turístic”. D’acord amb aquesta voluntat, el Govern continuarà treballant per a reforçar i millorar les connexions aèries existents, amb l’objectiu de consolidar un model turístic de qualitat, equilibrat i sostenible.
Aquests resultats són especialment rellevants tenint en compte que, d’acord amb el contracte vigent, la companyia opera el període de gener a abril sense mecanismes d’incentiu, assumint el risc comercial de l’operativa. Les dades dels períodes hivernals confirmen, per tant, que la ruta disposa d’una demanda estructural sòlida just en el tram en què opera sense suport públic.
El vol amb Palma es va posar en marxa inicialment en forma de prova pilot durant la temporada d’hivern i, arran dels bons resultats obtinguts, el Govern va decidir establir una ruta regular durant tot l’any a partir del setembre de 2024. Actualment, la ruta amb Palma ofereix dues freqüències setmanals, amb horaris adaptats segons la temporada: divendres i diumenge durant l’hivern, i dimarts i dissabte durant la temporada d’estiu, i és operada per la companyia Air Nostrum (Iberia Regional).