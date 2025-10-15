L’Aeroport Andorra-La Seu assoleix el seu rècord de passatgers

Els nou primers mesos de l’any l’Aeroport d’Andorra-La Seu ha augmentat significativament el nombre de passatgers: un 22% respecte al mateix període de l’any passat. AndorraDifusió publica aquest dimecres que el 2024 ja es va establir un rècord, amb 12.172 passatgers, mentre que fins al setembre passat s’havia superat àmpliament la xifra i es va tancar amb un acumulat de 14.683.
El mes d’agost va ser el de major activitat, amb 1.914 passatgers, gairebé el doble que un any abans. Els bons números són, en gran part, per la bona acceptació que han tingut durant l’estiu els dos vols setmanals amb Palma, així com pel creixement dels vols privats. Si es manté la progressió, aquest any es podria batre el rècord total de passatgers.
Creixen també les operacions
Durant els nou primers mesos de l’any també han crescut les operacions en un 11%. L’any passat, fins al setembre, se’n van fer 4.241 i enguany s’han superat les 4.700. Es preveu ampliar les instal·lacions, amb 9 hangars nous i la construcció d’un edifici d’oficines de 600 m2, un vertiport per a drons i un nou aparcament de vehicles.
L’aeroport disposa actualment de 14 hangars que són utilitzats per empreses d’aviació corporativa, a més d’empreses de vendes d’aeronaus, de serveis de reparació o de treballs aeris.