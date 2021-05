Terceravia demana al Govern pel grau de compliment dels compromisos contrets amb el Conveni de Nova York

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha realitzat una sèrie de demandes d’informació relatives a la Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, amb l’objectiu d’analitzar el grau de compliment dels compromisos contrets en aquest text.

Concretament, el president del grup ha demanat a l’Executiu sobre els protocols d’atenció a les víctimes d’infraccions penals on s’hagi inclòs la vulnerabilitat especial de les persones amb discapacitat, especialment de les dones i les nenes, i fer possible que puguin gaudir dels seus drets en igualtat de condicions. Alhora, demana pels plans de protecció civil aprovats fins a l’actualitat, per fer possible que els procediments d’actuació dels serveis d’intervenció garanteixin l’assistència adequada a les persones amb discapacitat.

D’altra banda, a la petició, Josep Pintat també ha demanat rebre una còpia dels indicadors sobre les persones amb discapacitat, els quals han de ser els més adequats possibles per monitoritzar els drets garantits pel Conveni que té en compte el Departament d’Estadística, en els plans estadístics i els programes anuals successius que els desenvolupin; i dels indicadors, en totes les recerques i estudis que faci l’Institut d’Estudis Andorrans, que tinguin en compte el factor de la discapacitat, les barreres físiques i socials que l’originen i les seves conseqüències.

Amb aquestes demandes d’informació, el president del grup parlamentari vol demostrar, “una vegada més”, el seu compromís envers les persones amb discapacitat i l’interès d’aquest per salvaguardar els drets d’aquest col·lectiu. Tal com va recordar en la sessió celebrada ahir al Consell General: “Des de Terceravia donem tot el suport i empatia cap a les persones amb discapacitat i els seus familiars. Jo mateix he tingut la sort de treballar amb aquest col·lectiu i de tenir-ne un familiar”. Una sensibilitat que també comparteixen la resta de membres del grup parlamentari Terceravia, així com la formació política a la que representen. Motiu pel qual van votar a favor, ahir a la tarda, de la millora de les condicions de la participació en els comicis de les persones amb discapacitat.