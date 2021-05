Ubach i Riba demanen a Eslovènia que doni continuïtat a les negociacions de l’acord d’associació amb UE

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, s’han desplaçat aquest dijous i divendres a Ljubljana, Eslovènia, en visita oficial. El viatge té com a voluntat reforçar la cooperació ja existent entre el Principat i el país eslau –en els àmbits bilateral, multilateral i Europeu– i compartir els temes vinculats a la negociació de l’Acord d’associació que estaran a l’agenda del segon semestre d’aquest any, especialment donat que Eslovènia assumirà la presidència de torn del Consell de la Unió Europea a partir de l’1 de juliol.

Així, Ubach s’ha reunit aquest matí amb el seu homòleg, Anže Logar. Entre altres, han abordat reforçar diferents eixos de cooperació en els àmbits financer, econòmic i de la recerca. Andorra i Eslovènia van celebrar al 2020 el 25è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques. Després d’aquesta reunió bilateral, s’hi han unit la resta de les delegacions. Riba ha fet el punt sobre l’estat de les negociacions amb la UE al tomb de l’Acord d’associació i, en aquest sentit, la ministra ha demanat al seu homòleg que mentre estiguin al capdavant del Consell de la UE, Eslovènia propiciï una bona continuïtat d’aquestes negociacions.

Durant la seva visita al país, la ministra i el secretari d’Estat també assistiran, aquest divendres a la tarda, a una presentació per part de representants del Centre Internacional de Recerca en Intel·ligència Artificial (IRCAI). El gerent d’Actua Tech, Marc Pons, i el responsable de la estratègia de projectes de la Fundació Actua, Jordi Ascenci, hi participaran telemàticament. Així, Andorra vol recalcar davant el país amfitrió la seva voluntat de consolidar-se com un Estat especialitzat en projectes vinculats a la intel·ligència artificial en els àmbits de la salut i el benestar; la muntanya; els esports i els e-Sports; i la sostenibilitat.

Finalment, en el transcurs de la seva visita oficial Ubach i Riba també han mantingut trobades i reunions de treball amb el president del Consell Nacional (la cambra alta del parlament eslovè), Alojz Kovšca, el president de l’Assemblea Nacional, (la cambra baixa), Igor Zorčič, i el director general de la Cambra de Comerç i Indústria, Aleš Cantarutti. L’ambaixador d’Eslovènia a Andorra, Excm. Sr. Robert Krmelj ha participat al conjunt de les reunions mantingudes per la delegació andorrana.