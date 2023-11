Tenia tots els números de la rifa: Positiu en drogues, sense permís de conduir ni assegurança

Un home emmanillat (iStock)

Els darrers dies, la Policia ha detingut un home, de 29 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,56 i un altre, de 26 anys, per positiu en drogues al volant. A aquest darrer també se’l va sancionar per conduir sense el permís corresponent i per no disposar de l’assegurança obligatòria.

Pel que fa a delictes contra la salut pública, aquesta setmana la Policia també ha detingut, a la frontera del riu Runer, un home, de 34 anys i no resident. Aquesta persona arrestada accedia al Principat d’Andorra amb 5 grams de cocaïna.