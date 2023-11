RTVA cobrirà les “comunals” amb un nou format de debats parroquials

Una càmera de televisió (arxiu)

Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) presenta la cobertura que han preparat els professionals dels mitjans públics per a garantir una informació àmplia i plural que acosti a la població totes les propostes que concorren a les eleccions comunals del pròxim 17 de desembre. De la programació especial prevista, destaquen set debats parroquials que, per primera vegada, es realitzaran des de diversos indrets de cada parròquia en comptes de fer-ho als platós de la televisió pública.

Els debats, ideats per a ser emesos de forma simultània per ràdio, televisió i els canals digitals d’RTVA, se celebraran segons l’ordre fixat per un sorteig davant notari i estaran dividits en diversos blocs temàtics. David Domingo serà l’encarregat de conduir cada un d’aquests debats electorals.

El programa matinal d’RNA “Avui serà un bon dia” emetrà durant la campanya entrevistes a tots els candidats a cònsol major i menor. Gabriel Fernàndez entrevistarà els polítics en un format que busca acostar el vessant més personal de cada candidat a la ciutadania.

Els informatius d’Andorra Televisió i Ràdio Nacional reservaran cada dia un bloc per a la informació electoral, respectant els criteris d’igualtat i equanimitat habituals pactats amb tots els partits per a mantenir la transparència informativa. Tota la informació, així com la resta de programació especial de la cobertura electoral, estarà disponible en un espai web especial accessible a través d’andorradifusio.ad/eleccions.





La jornada electoral es viurà minut a minut a RTVA

El dia de les votacions, RTVA començarà a informar sobre la jornada electoral a través de Ràdio Nacional d’Andorra, a partir de les nou del matí, amb un programa especial conduït per Gabriel Fernàndez. Just abans del tancament d’urnes, instants abans de l’escrutini, Andorra Televisió emetrà un programa especial conduït per Gemma Rial que informarà sobre el recompte de vots fins que es coneguin tots els resultats, amb connexions constants arreu del país. RNA també emetrà un programa especial nocturn, conduït per Jordi Lorente, que informarà sobre els resultats i -com farà també ATV- comptarà amb la presència d’experts i analistes que afegiran context a les informacions que vagin sorgint.

El web especial sobre les eleccions comunals d’RTVA mostrarà la participació i l’escrutini en temps real durant tota la jornada.





Ordre d’emissió dels debats i les entrevistes

Les dates de celebració dels espais radiofònics i televisius de debat entre els caps de llista de les candidatures presentades per a les circumscripcions parroquials són les següents:

Dilluns 4/12/2023 Andorra la Vella

Dimarts 5/12/2023 Ordino

Dimecres 6/12/2023 Encamp

Dilluns 11/12/2023 La Massana

Dimarts 12/12/2023 Sant Julià de Lòria

Dimecres 13/12/2023 Escaldes-Engordany

Dijous 14/12/2023 Canillo

L’emissió serà en directe per RNA i ATV a les 21.30 hores.





Les dates de celebració de dues entrevistes radiofòniques personalitzades per dia amb els candidats a cònsol major i cònsol menor de les candidatures presentades per les circumscripció parroquials són les següents:

Dilluns 4/12/2023 (10.05h) DEMÒCRATES+INDEPENDENTS (Canillo)

Dilluns 4/12/2023 (10.35h) PER SANT JULIÀ (Sant Julià de Lòria)

Dimarts 5/12/2023 (10.05h) DESPERTA LAURÈDIA (Sant Julià de Lòria)



5/12/2023 (10.35h) AMB SENY (La Massana)

Dimecres 6/12/2023 (10.05h) ACCIÓ COMUNAL D’ORDINO + DEMÒCRATES + INDEPENDENTS + PROGRESSISTES SDP (Ordino)

Dimecres 6/12/2023 (10.35h) ENCLAR (Andorra la Vella)

Dijous 7/12/2023 (10.05h) CIUTADANS COMPROMESOS + DA + INDEPENDENTS (La Massana)

Dijous 7/12/2023 (10.35h) AVANCEM (Encamp)

Dilluns 11/12/2023 (10.05h) DEMÒCRATES + ACCIÓ + SDP + INDEPENDENTS (Escaldes-Engordany)

Dilluns 11/12/2023 (10.35h) UNITS PER AL PROGRÉS + DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Encamp)

Dimarts 12/12/2023 (10.05h) UNIÓ LAUREDIANA + DEMÒCRATES + INDEPENDENTS (Sant Julià de Lòria)

Dimarts 12/12/2023 (10.35h) CONSENS PER ESCALDES-ENGORDANY (Escaldes-Engordany)

Dimecres 13/12/2023 (10.05h) DEMÒCRATES + PROGRESSISTES SDP + INDEPENDENTS (Andorra la Vella)

Dimecres 13/12/2023 (10.35h) UNITS PER ORDINO (Ordino)

L’emissió serà en directe dins del programa “Avui serà un bon dia” de RNA.





Ràdio Nacional d’Andorra començarà la programació especial per a seguir el dia de la jornada electoral el diumenge 17 de desembre a les 9 del matí i fins a les 13h, per a reprendre-la de les 16 a les 18 hores amb Gabriel Fernàndez.

A partir de les 18:45 hores i fins al final de l’escrutini, el programa d’anàlisi el conduirà Jordi Lorente.

A Andorra Televisió, el programa especial Eleccions Generals començarà a les 18:40 hores amb Gemma Rial i acabarà un cop s’hagi escrutat el 100% dels vots.