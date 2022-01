Tecnologia exponencial, a la vilanovina

Les noves tecnologies han arribat a la vida de les empreses a una velocitat exponencial i són moltes les preguntes que sorgeixen respecte de tecnologies com les cadenes de blocs, la intel·ligència artificial o les realitats immersives.

Cada cop és més important que les empreses puguin tenir al seu abast aquestes tecnologies per poder-les incorporar al dia a dia dels seus negocis i poder així afrontar el futur amb garanties d’èxit. Les empreses necessiten recursos i eines al seu abast per a entendre bé el què, com i quan.

És per això que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha apostat per aquestes tecnologies per apropar i formar en aquestes les empreses del Garraf.

Per poder ajudar a les empreses a guanyar competitivitat en el sector digital, Neàpolis està liderant un programa de la Diputació de Barcelona que s’anomena Treball, Talent i Tecnologia. L’ajuntament del Garraf ha apostat per crear formacions de 150 hores en tres tecnologies disruptives (Blockchain, Realitats Immersives i Intel·ligència Artificial) que després esdevindran en noves proves de conceptes i living labs que permetran guanyar competitivitat a tot el teixit social vilanoví. Aquest programa es desenvoluparà durant tot el 2022 i té com a objectiu final impulsar la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

L’acte inaugural d’aquest programa es va celebrar a la Masia Cabanyes, situada al cor de la capital del Garraf, i on van assistir més d’una cinquantena d’empresaris de la zona que van poder debatre amb diferents experts sobre els efectes d’aplicar aquestes tres tecnologies en el dia a dia de les diferents empreses.

De fet, així mateix ho deia Conxi Martínez, regidora d’Innovació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, “Tenim l’obligació d’ajudar a les empreses a digitalitzar-se per apropar talent i noves tecnologies a les empreses a crear nova ocupació”. De fet, alguns dels experts de la zona, van tenir l’oportunitat de ser entrevistats durant l’acte per Alexander Phimister, consultor d’innovació per parlar de la importància del Blockchain, Intel·ligència Artificial i Realitats immersives.

Si bé és cert que la intel·ligència artificial sembla una tecnologia a l’accés de només les grans empreses, Andreu Català, investigador de la UPC, destacava que “mentre una empresa generi dades, pot aplicar la intel·ligència artificial per a tenir més eficiència“. Aquest fet s’ha accelerat perquè cada cop es treballa més amb softwares més oberts on tothom pot afegir i col·laborar.

Una altra de les tecnologies de les quals tothom parla és la de les realitats immersives, on Emilio Blanqué, expert en realitat immersives destacava que “la tecnologia ja està prou madura i accessible perquè qualsevol petita empresa pugui tenir accés i que l’únic repte és saber a quina part del negoci es pot fer servir”.

Destacava a més la rellevància del metavers i la web3 en un futur més immediat on tota empresa podrà generar altres vies d’ingressos i models de negocis.

Per altra banda, Àlex Puig, cofundador i CTO de Caelum Labs, destacava que “el Blockchain també es reconeix com a web3 perquè suposa una evolució de l’internet un sistema obert, col·laboratiu i descentralitzat”. També posava especial accent a la importància d’estar al dia als empresaris de la zona on indicava que aquesta nova tecnologia pot tenir el mateix efecte i impacte que l’internet ha tingut en les empreses actuals als pròxims anys.

Conxi Martínez, regidora de l’Ajuntament de Vilanova, va acabar destacant que des del sector públic s’està treballant per facilitar l’accés a aquestes tecnologies mitjançant formacions com les que començaran durant el segon trimestre del 2022 i que tenen com a objectiu convertir Vilanova en una ciutat digitalitzada i adaptada als nous temps.

Per Alexander Phimister – Consultor internacional en estratègia d’innovació