5 raons per les quals l’alcohol pot fer-te augmentar de pes

Quan es vol perdre pes o no engreixar, es desaconsella el consum d’alcohol, perquè, a més, no aporta beneficis a la salut. Mira les cinc raons per les quals l’alcohol pot fer-te augmentar de pes.

És font de calories buides. L’alcohol, de manera similar al sucre, només ofereix a l’organisme calories, sense brindar nutrients de qualitat que poden beneficiar la salut.

Resulta addictiu. L’alcohol té en el nostre cos un efecte plaent que pot conduir-nos a desitjar més i més. Això condueix a un balanç energètic positiu que es tradueix en l’augment de pes.

Pot empènyer-te a menjar més i de pitjor qualitat. Pot produir canvis en les hormones que regulen l’apetit i la sacietat.

Dificulta la crema de greixos. L’alcohol és font de calories i en el nostre organisme s’utilitza de manera prioritària com a combustible energètic. Així, quan bevem alcohol l’usem per a obtenir energia i impedim la utilització de greixos emmagatzemats en el cos així com els hidrats que poguéssim tenir disponibles en el nostre organisme.

No atipa. Pel seu caràcter líquid, no atipa en absolut. A més, obstaculitza la sacietat.

