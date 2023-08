Set detinguts per alcohol i drogues al volant, un, reincident

Imatge de l’accident de trànsit al Port d’Envalira (cedida)

Els darrers dies, set persones han estat arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, una d’elles, un conductor de 34 anys implicat en un accident divendres al vespre contra un altre vehicle al port d’Envalira. L’home va donar positiu en tòxics i en alcoholèmia, amb una taxa d’1,1. A més, hauria incomplert l’horari estipulat en la pena vigent de privació del permís de conduir. La passatgera del cotxe contra el qual va xocar, una dona de 59 anys, va resultar ferida i va ser traslladada a l’hospital. Per tot plegat, se’l va detenir per un delicte contra la seguretat col·lectiva, un delicte contra l’administració de justícia i un delicte contra la integritat física i moral.

Pel que fa a la resta de detencions efectuades per la Policia per alcoholèmia, hi ha de quatre homes i dues dones amb edats compreses entre els 21 i 44 anys arrestats amb taxes de 0,84 a 1,36 grams d’alcohol per litre de sang. També es va haver de detenir un altre home de 35 anys quan es va negar a fer-se la prova.