Taula rodona per a reflexionar i recordar els 30 anys de relacions internacionals

Roll up del ministeri d’Afers Exteriors recordant els seus 30 anys (SFGA)

El Ministeri d’Afers Exteriors ha organitzat aquest dimarts la taula rodona ‘Trenta anys (i mil més) de relacions internacionals d’Andorra’. L’activitat s’emmarca dins dels actes que s’han impulsat al llarg de l’any per a commemorar els 30 anys de creació del ministeri amb l’objectiu d’apropar a tota la ciutadania la tasca que du a terme.

La taula rodona, que ha estat inaugurada pel cap de Govern, Xavier Espot, i closa per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha comptat amb la participació dels investigadors Yvan Lara i Albert Villaró, d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), i de Jordi Guillamet. Tots tres han explicat i anunciat als assistents la futura presentació del llibre/estudi que han treballat els últims mesos, que porta per títol el mateix que el de la conferència i que veurà la llum l’any que ve. L’estudi recollirà, classificarà i posarà a disposició del públic tota la informació disponible sobre les relacions internacionals d’Andorra al llarg de la seva història i, de manera particular, a partir del 1993.

Durant les paraules d’obertura, el cap de Govern ha emfatitzat que l’ingrés del Principat als principals organismes internacionals ha permès a Andorra “assumir un rol realment molt actiu en l’àmbit multilateral” perquè “l’evolució del nostre país al llarg d’aquestes darreres tres dècades també ha anat estretament vinculada a les recomanacions i els dictàmens” dels organismes internacionals. Amb el pas del temps, i mirant a futur, Espot ha assegurat que les relacions exteriors del país continuaran sent les mateixes perquè “és el que ens ha permès ser un territori de pau, desmilitaritzat i de respecte als drets i les llibertats”.

En la clausura, la ministra ha destacat que les diverses intervencions “ens han demostrat de quina manera la diplomàcia ha esdevingut al llarg dels segles una eina a l’abast de diferents generacions d’andorrans per a capejar els vents contraris”, i ha posat d’exemples petits conflictes transfronterers com atemptats greus contra la sobirania d’Andorra. Imma Tor ha destacat que per primera vegada es tindrà recollit en una sola publicació l’històric de les relacions internacionals d’Andorra, “una eina que permetrà apropar la diplomàcia al públic i ser d’utilitat per a la pròpia diplomàcia andorrana”.

Així, les diferents ponències de la taula rodona han permès fer un primer contacte amb els continguts del llibre. Jordi Guillamet ha estat encarregat d’aportar la part més històrica amb una ponència general sobre com es feien relacions internacionals a Andorra abans del 1993, especialment sobre les maneres i l’estil, i com aquesta manera de fer es va mantenir durant segles. Després d’aquesta aproximació general, Albert Villaró ha estat l’encarregat d’explicar com es feia diplomàcia abans del 1993 a partir d’un cas pràctic del segle XIX on es va haver d’activar de forma intensa la diplomàcia andorrana en un cas tan específic com la defensa de la sobirania.

Per últim, ha tancat la taula, Lara, qui s’ha centrat a explicar la normalització de les relacions internacionals d’Andorra a partir del 1993, en el sentit d’homologació i estandardització de les formes de relacionar-se amb el món.