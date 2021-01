Taula rodona amb Vilarrubla, professors, pares i alumnes per celebrar el Dia Internacional de l’Educació

El 24 de gener se celebra mundialment el Dia Internacional de l’Educació. Una jornada per commemorar i posar en relleu el paper fonamental que té l’ensenyament com a dret fonamental en el foment de la pau i el desenvolupament a nivell mundial. Per aquest motiu, aquest dilluns el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha organitzat conjuntament amb el Consell General una taula rodona sota el títol ‘Educació en temps de pandèmia’ per celebrar aquesta diada, amb la participació de la ministra, Ester Vilarrubla, i professors, pares i alumnes en representació dels tres sistemes educatius.

Durant la seva intervenció, la titular d’Educació i Ensenyament ha apuntat que “és important que els nens valorin i siguin conscients que aquest dret fonamental a Andorra està garantit, però no a tot arreu passa igual”. Vilarrubla també ha reivindicat “la importància de l’ensenyament presencial”, un fet que ha quedat encara més palès durant la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2.

Abans d’aquest col·loqui, moderat per Iñaki Rubio, també s’ha fet l’entrega de premis als alumnes guanyadors del concurs ‘Educació per a tothom, digues la teva’. Una iniciativa adreçada a tots els alumnes del país per promoure la reflexió entre els infants i joves sobre el dret a ésser educats i a poder assistir a l’escola.

Així, els guanyadors han estat la classe de les Guineus de l’Escola Andorrana de primera ensenyança d’Escaldes Engordany en l’apartat dibuix, Oriol Travé de l’Escola Andorrana de primera ensenyança d’Andorra la Vella en la secció de rodolins, Ruben Emmanuel Carneiro de l’Escola Andorrana de primera ensenyança de Canillo en la categoria de text breu, Marc Sanchez del Col·legi Janer en l’apartat fotografia i Arian Checci Cho del Lycée Comte de Foix en la categoria piulada. Els guanyadors han rebut lots de material escolar i tauletes digitals en funció del seu curs d’escolarització.