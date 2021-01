La primera jornada del Trofeu Borrufa, tot un èxit

Primer dia de competició a Ordino Arcalís en el marc de la XXIX edició del Trofeu Borrufa. Aquesta primera jornada, que ha estat tot un èxit, ha posat en relleu la bona organització de la competició en una situació tan complicada com és l’actual pel què fa a protocols sanitaris i de seguretat. A aquesta jornada en la que a més no hi ha hagut cap tipus d’incident, l’ha acompanyat la meteorologia, amb un dia clar i amb bona visibilitat. Una estrena d’allò més positiva per a la que segurament és l’edició més complicada d’aquesta competició andorrana.

El que sí s’ha trobat a faltar, però, han estat els festejos característics de la Borrufa a l’hora d’entregar els premis ja que, seguint els protocols de seguretat, aquests s’han lliurat directament a pista per evitar aglomeracions.

Demà dimarts durant el matí a les pistes de la Portella del Mig (GS) , serà el torn del GS U14 i GS U16.

Els resultats de la jornada d’avui

Pel que fa a la categoria masculina d’Eslàlom U16, el guanyador ha estat l’espanyol Lluc de Castellarnau, amb un temps de 1:17.90, seguit per l’Andorrà Àlvar Calvó, amb 1:18.16 (+0.26) i d’un altre andorrà Primin Estruga amb 1:18:47 (+0.57).

En Eslàlom masculí U14, la victòria ha estat pel monegasc Hugo Leonelli, amb un temps de 1:18:10. El txec Ludvik Vacek, amb +2.69 (1:20.79) ha resultat segon, i el podi l’ha completat l’estonià Mikl Mesila, amb 1:21.16 (+3.06). Nil Vinyes (8è), Eric Mitjana (11è) han estat els andorrans que han finalitzat la cursa.

En relació a la competició de les noies Eslàlom U14, ha estat dominada per la txeca Agata Slamkova, amb 1:21.45. L’espanyola Margarita Brotons amb 1:21.77 (+32) ha pujat al segon calaix, i l’andorrana Julia Rodríguez, amb 1:22.58 (+1.13), ha finalitzat tercera.

Finalment, la categoria de dones en Eslàlom U16, l’espanyola Aura Coronado s’ha alçat amb l’or amb un temps de 1:21.27. L’andorrana Aina Martí amb 1:21.86 (+0.59) s’ha endut la plata; i l’eslovaca Jessica Suchacova, el bronze, +2.49 (1:23.76). A més a més de la plata de l’Aina Martí, les millors posicions per a les andorranes han estat de Judit Cerqueda (7a), i Minerva Tor (8a).