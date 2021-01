Obertes les inscripcions als cursos del Centre de Formació al Llarg de la Vida

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior informa que aquest dilluns s’ha obert el període d’inscripció per als cursos del segon semestre oferts des del Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV). Les formacions, gratuïtes, són de l’àmbit de l’alfabetització, de la comunicació i llengües, de les competències digitals, de l’art i la cultura, dels coneixements d’Andorra i en el marc de la pandèmia sanitària.

Les inscripcions s’han de fer en línia a www.cflv.ad, on hi ha un formulari específic i es poden realitzar fins el dijous 28. En cas de no poder-se inscriure per aquesta via, excepcionalment l’interessat pot concertar una cita prèvia per demanar a la secretaria del Centre de Formació al Llarg de la Vida.

Per a més informació, es pot contactar amb la secretaria del Centre al 741465 – entre les 14.00 hores i les 21.30 hores), enviant un Whatsapp al 605375 o escrivint un correu electrònic a cflv@educand.ad.