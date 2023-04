Taller d’exlibris amb La Tartera, a la Seu d’Urgell

Cartell anunciant el taller d’Exlibris a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

El pròxim dimarts 18 d’abril una vintena d’alumnes de l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) i Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva (SIEI) de l’Institut Joan Brudieu i alumnes de la Unitat Escolarització Compartida (UEC) participaran en un taller d’exlibris a càrrec del taller de creació La Tartera. L’activitat tindrà lloc de dos quarts d’onze a dos quarts d’una del migdia al pati del centre cívic L’Escorxador de la Seu d’Urgell.

Tal i com expliquen les membres de La Tartera respecte a aquest taller: “Decidim engegar el projecte davant la necessitat d’espais que acullin i dinamitzin projectes d’art contemporani al territori. Així doncs, ens constituïm com a associació per a afrontar el repte de crear un projecte nascut del context territorial on vivim i que actuï davant els anhels, característiques i idiosincràsia que li són pròpies. Una aposta també per a descentralitzar la producció i difusió de la cultura. Creiem en aquesta com una eina per a pensar el territori, per a generar pensament crític i també com a element de cohesió i transformació social. Per aquest motiu, volem treballar generant estratègies de cures vers el nostre paisatge, que entenem com un conjunt que inclou entorn natural, comunitat, identitat i altres aspectes territorials”.

Val a dir que, el taller d’exlibris de La Tartera està organitzat per la llibreria crítica El Refugi de la Seu amb la col·laboració de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU).