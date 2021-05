Talarn assenyala que la Seu és un “model de desenvolupament econòmic i social” per al Pirineu

Aquesta tarda de dimarts el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha fet una visita institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell on ha estat rebut per l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, juntament amb el vicealcalde, Francesc Viaplana, i regidors i regidores de l’equip de govern.

Joan Talarn, que ha signat al Llibre d’Honor de la Ciutat d’Urgell en un acte protocol·lari a la sala de plens de l’Ajuntament urgellenc, ha remarcat que “la Seu d’Urgell és un model de desenvolupament econòmic i social del nostre Pirineu en què la Diputació de Lleida té un paper important com el té en tota aquesta àrea de la nació catalana que és la serralada pirinenca”.



Per la seva part, l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha manifestat “estar contents i honrats de rebre al president de la Diputació de Lleida, i de treballar plegats en projectes compartits que són molt importants pel futur de la nostra ciutat com INEFC-Pirineus, projectes a la Fundació Sant Hospital, les obres de remodelació de la Biblioteca Sant Agustí, també al Rafting Parc, així com la instal·lació d’energies renovables en diferents punts de la Seu”.

La visita del president de la Diputació de Lleida a la capital de l’Alt Urgell s’emmarca en la visita i inauguració del consultori mèdic de Castellciutat. Talarn també s’ha reunit amb els responsables de la Fundació Sant Hospital per conèixer de primera mà el projecte de rehabilitació de l’hospital, i ha visita les instal·lacions.

L’estada de Joan Talarn a la Seu d’Urgell ha finalitzat amb la visita al remodelat Camí de Sant Isidre de Castellciutat.