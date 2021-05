Signat amb San Marino un conveni per evitar la doble imposició fiscal

El cap de Govern, Xavier Espot, ha signat aquest dimarts dues enteses amb la República de San Marino durant la seva visita oficial al país. D’una banda, Espot ha rubricat un Memoràndum d’amistat i cooperació general –que ha estat signat també pel ministre d’Afers Exteriors sanmarinès, Luca Beccari–, i de l’altra un protocol específic de salut que s’emmarca dins del memoràndum, i que en aquest cas el cap de Govern ha firmat amb el titular de la cartera, Roberto Ciavatta.

Aquestes signatures s’han fet durant la visita que el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Finances, Eric Jover, realitzen a la República de Sant Marino, i que evidencia les bones relacions que mantenen els dos països. Precisament el ministre Jover i el seu homòleg de San Marino, Marco Gatti, han signat també un Conveni per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni i per prevenir l’evasió fiscal (CDI). El text rubricat es converteix en el 10è conveni d’aquest tipus negociat pel Principat d’Andorra. Se suma a una llista que ja inclou Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre i Hongria, que està pendent de signatura.

A banda, ambdues delegacions han mantingut durant tot el matí diverses reunions bilaterals de treball. Entre altres, s’ha abordat el procés de negociació per a l’Acord d’associació amb la UE, que els dos països treballen de manera conjunta també amb Mònaco. En aquest sentit, Espot ha explicat la reunió que va mantenir la setmana passada amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, i on van abordar l’agenda per als propers mesos. Un calendari que es reprendrà amb la visita a Andorra de l’ambaixador de la Unió Europea, Didier Lenoir, prevista per al mes de juny.

Encara en l’àmbit europeu, Espot i Beccari també han parlat del certificat digital que ha de reactivar la mobilitat internacional. Així, tant Andorra com San Marino preparen aplicacions pròpies que inclouran les dades sanitàries relacionades amb el coronavirus SARS-CoV-2. L’aplicatiu, que hauria d’estar acabat abans de l’estiu, permetria, prèvia homologació, viatjar a l’estranger d’una manera més senzilla. En aquest sentit, s’ha organitzat una reunió telemàtica entre els responsables d’ambdós països per compartir coneixements i experiències.

Finalment, les dues delegacions també han parlat sobre finançament internacional –en especial de l’entrada d’Andorra al Fons Monetari Internacional i al Banc de Desenvolupament Europeu–, de l’evolució epidemiològica lligada amb la pandèmia de la COVID-19, del pla de vacunació i de la gestió sanitària.

La delegació andorrana l’han format, a banda d’Espot i Jover, l’ambaixador d’Andorra a San Marino, Carles Álvarez, el cap de Gabinet, Guillem Casal, i la tècnica del ministeri d’Afers Exteriors Laura Mora. Per part de San Marino, acompanyen a Beccari, Gatti i Ciavatta l’ambaixador de San Marino a Andorra, Luca Brandi, i els ministres i directors de Política i Afers Diplomàtics Federica Bigi, Dario Glassi i Maria Albertini.