Swing in’ Cadí torna a omplir la Seu d’Urgell de música i ball

Cartell de la 3a edició del Swing in’ Cadí

La Seu d’Urgell torna a esdevenir la capital del swing del Pirineu amb l’organització de la tercera edició de Swing in’ Cadí, un festival que aplega aficionats vinguts d’arreu per a gaudir plegats d’aquest conegut estil de música i ball. Les diverses activitats proposades comencen aquest mateix divendres, 27 de juny, i continuaran fins al diumenge, dia 29.

La Sala de Sant Domènec és l’escenari més emblemàtic de Swingin’ Cadí i en aquest indret l’activitat ja començarà aquest divendres al vespre (19.45 h) amb la primera de les classes gratuïtes que s’ofereix per a tothom qui es vulgui iniciar en el swing. L’oferiran Uxue&Gerard. Al mateix lloc, a partir de les 10 de la nit hi haurà la primera gran festa del cap de setmana, amb la música en directe de Swing Engine Dance Quintet en dues sessions (23.00 i 01.00 h). Entremig es farà la presentació dels professors de ball.

Per al dissabte, al llarg del dia hi haurà classes específiques per a les persones inscrites, en diferents nivells i repartides entre la mateixa Sala de Sant Domènec, el Centre Cívic El Passeig -rebatejat per a l’ocasió com a ‘Centre Swingin’ or nothing’ i el Centre Cultural Les Monges. Hi haurà quatre grups: Basal (nivell 1), Montà (nivell 2), Subalpí (nivell 3) i Alpí (nivell 4). A cadascun s’hi faran tres classes, entre el matí i la tarda, a càrrec de professors experts.

Paral·lelament, dissabte s’oferirà una cercavila oberta a tothom, que començarà a les 12 del migdia des del passeig Joan Brudieu. I, a la una, s’organitzarà una botifarrada al Parc del Cadí, amb els tiquets al preu de 10 euros. Al vespre s’oferirà una nova classe gratuïta, aquest cop per part de Trisha&Stephen. La jornada es completarà amb la segona festa a la Sala de Sant Domènec, que novament es farà entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada i comptarà amb una doble actuació de Swing Engine Dance Quintet. Aquesta vegada també hi haurà un “espectacle sorpresa”.

L’últim dia, diumenge, a Sant Domènec, hi haurà l’última classe gratuïta, que faran Melanie&Albert al migdia (12.15 h). El centre d’activitat del dia, però, serà el Parc Olímpic del Segre, on a les 2 de la tarda començarà un dinar pica-pica de germanor (amb reserva prèvia), que donarà pas a la ballada final, entre les 4 i les 8 de la tarda. Swingin’ Cadí és organitzat per l’Ajuntament de la Seu i l’associació We Swing Pirineu, amb la col·laboració de Seu&Go, Turisme Seu i Portal Música.