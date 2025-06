Reptes actuals i futurs en ciberseguretat a la jornada organitzada per ISACA i Andorra Telecom

La jornada ha emfatitzat en els reptes sobre la ciberseguretat (Andorra Telecom)

Davant d’un món digital cada vegada més complex i amenaçat, ISACA Barcelona i Andorra Telecom han organitzat aquest divendres una jornada de formació en ciberseguretat a Andorra, que ha reunit experts de primer nivell per a abordar qüestions estratègiques com la governança digital, l’impacte de la intel·ligència artificial, els atacs DDoS i el panorama d’amenaces al país.

L’acte ha comptat amb la participació del ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, que ha donat la benvinguda als assistents i ponents de la jornada. Rossell ha celebrat que Andorra aculli esdeveniments que contribueixen a sensibilitzar sobre la importància de la ciberseguretat, i ha remarcat que la col·laboració público-privada és clau per a afrontar els reptes presents i futurs, amb garanties.

La sessió inaugural ha anat a càrrec de Javier Peris, expert en estratègia digital, amb la ponència “Governant l’ambigüitat”. Peris ha subratllat que l’objectiu de la ciberseguretat no és evitar els atacs, sinó estar preparats per a quan arribin, governant el risc de manera contínua i estratègica. Ha defensat el pas d’una gestió reactiva basada en intuïcions a una presa de decisions basada en dades i visió global. També ha posat èmfasi en la necessitat d’equilibrar l’activitat amb la transformació constant i ha destacat la importància de gestionar la incertesa a través de programes de ciberseguretat continus, més enllà de projectes puntuals.

Amb una ponència titulada “Ciberseguretat 2048: Dies del Futur Passat”, Ramsés Gallego, president d’ISACA Barcelona, ha advertit que les empreses estan a només tres clics de patir un atac i que cal posar el focus en la protecció de tres pilars essencials: identitats, dades i aplicacions. Gallego ha analitzat l’impacte present i futur de la intel·ligència artificial i ha insistit que la seguretat ha de formar part de l’ADN de qualsevol organització.

El tècnic en ciberseguretat d’Andorra Telecom, Marc Rodríguez, ha centrat la seva intervenció en els atacs DDoS una de les amenaces més creixents a escala global. Rodríguez ha explicat amb detall els tipus d’atacs a cada capa del sistema (xarxa, transport i aplicació), així com les tècniques de defensa més efectives, des de tallafocs i sistemes de detecció, fins a eines d’anàlisi avançada. També ha alertat sobre els atacs DoW, especialment perjudicials en entorns al núvol, ja que poden generar costos desorbitats de forma automatitzada.

El director de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, Jordi Ubach, ha tancat la jornada amb una radiografia detallada del panorama d’amenaces al Principat. Segons dades recents, Andorra ha experimentat un increment alarmant de ciberincidents, com:

• +173% de credencials filtrades

• +68% d’incidents gestionats

• +500% d’infeccions en dispositius

• +58% d’accés a dades en el dark web

Aquestes xifres reflecteixen un context de risc creixent, marcat per l’exposició digital i les tensions geopolítiques. Ubach ha reforçat la importància de continuar treballant de forma coordinada i anticipada per a protegir tant les infraestructures crítiques com els serveis essencials del país.

Els quatre ponents han coincidit en una mateixa idea clau: la ciberseguretat ja no pot entendre’s com un projecte tancat, sinó com un servei estratègic, permanent i en constant evolució. Governar la incertesa, preparar-se per l’imprevisible i actuar avui per a protegir el demà és més necessari que mai.