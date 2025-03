Títol: Suits: L.A.

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama, judicial

Creació: Aaron Korsh

Intèrprets: Stephen Amell, Josh McDermitt, Lex Scott Davis

Temporades: Veure sinopsi

Capítols: Veure sinopsi

Plataforma: NBC

A tenir en compte

Per a començar, val a dir que hi ha molta confusió sobre la sèrie. Tot apunta que Suits: L.A. és un spin off de Suits, la sèrie de la qual es van fer 134 episodis en 9 temporades. Va deixar d’emetre’s el 2019. Hi ha qui diu que en la nova creació hi ha connexions amb alguns dels personatges que hi apareixien abans, però que es tracta d’un projecte del tot diferent. Cas que Suits: L.A. s’hagi concebut com una sèrie independent respecte la de Suits, estaríem parlant de la primera temporada. Si per contra hi ha un nexe, seria la desena. Vaja, tot plegat un gran embolic, com els casos judicials de ficció que hi apareixen.





La trama

Ted Black és un exfiscal federal de Nova York que ha canviat de bàndol i ara defensa els més poderosos de Califòrnia en un prestigiós bufet d’advocats. Tot i això, quan la firma fa front a una crisi que posa en risc la seva existència, Ted es veu obligat a assumir un paper que abans havia criticat, desafiant els seus propis principis i enfrontant una nova realitat professional.

Envoltat de col·legues que qüestionen la seva lleialtat i lluiten contra els seus propis dilemes, Ted ha de navegar per un entorn on les fronteres entre allò professional i personal es desdibuixen.





Per Sensacine