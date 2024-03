Stop Violències no serà a la manifestació d’aquest 8M

La presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza (ATV)

Stop Violències ha anunciat que no convoca ni anirà de manifestació aquest 8M pel que consideren un “segrest” del moviment per part de la classe benestant d’Andorra. L’associació assegura que una diada com aquesta és per a reivindicar el Dia de la dona treballadora, però alhora declara que a Andorra s’ha desvirtuat el 8M i, per tant, aquesta associació no se sumarà a “l’aprofitament per part de la burgesia dels moviments feministes i del seu intent de trencar la unitat de lluita”.

En aquest sentit, les integrants d’Stop Violències es qüestionen “per què aquesta burgesia no surt a manifestar-se per a reclamar, per exemple, el dret a l’avortament”. I també assenyalen el Govern i les institucions per “treure pit de la seva gestió a favor de la igualtat mentre continuem explotades en tots els causals”.