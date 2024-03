Estufes exteriors per al jardí o la terrassa

Un model d’estufa exterior (Getty images)

Les estufes exteriors s’han convertit en un element indispensable per a aquells que volen gaudir de l’aire lliure i volen prolongar les seves activitats fins a aquelles hores en què més refreda a la nit. Ja sigui per a terrasses de restaurants, jardins privats o fins i tot balcons urbans, aquestes estufes ofereixen una solució eficaç per a mantenir una temperatura càlida i acollidora en els espais exteriors, fins i tot en les èpoques més fresques de l’any.

Actualment, existeixen molts tipus d’estufes d’exterior:

Estufes de gas

Aquests models funcionen amb gas propà o gas natural i ofereixen una calor immediata. Solen tenir un dispositiu d’encès automàtic i control de temperatura per a poder ajustar la calor desitjada. Són ideals per a espais més grans i són molt eficients.

Estufes elèctriques

Són fàcils d’utilitzar i mantenir, oferint una opció més sostenible. No emeten fums ni gasos i poden ser una elecció segura per a entorns més petits o més tancats. A més, algunes estufes elèctriques estan dissenyades amb elements de calefacció d’infrarojos, que ofereixen calor de manera precisa i eficient.

Estufes de bioetanol

Aquestes són una opció ecològica, ja que funcionen amb un biocombustible obtingut de fonts vegetals. Aquest tipus d’estufes no necessiten xemeneies ni conductes, pel fet que no produeixen fums. Són estèticament agradables i poden ser usades tant a l’interior com a l’exterior.





Quant als models, es pot escollir entre:

Estufes de mural

Ideals per a espais reduïts com balcons o terrasses petites. Són fàcils de muntar i ocupen poc espai. A més, ofereixen una distribució uniforme de la calor, creant un ambient càlid i acollidor.

Estufes amb peu

Aquestes estufes tenen una base robusta i poden ser col·locades en qualsevol lloc amb una superfície plana. Són més grans i poden abastir àrees més àmplies com ara jardins. Algunes tenen elements de disseny que aporten un toc estilístic a l’entorn.

Estufes penjants

Les estufes penjants són una opció innovadora que s’instal·la des del sostre, estalviant espai a terra. Són populars en terrasses de restaurants i cafeteries, ja que proporcionen calor sense restar molt espai.

Estufes de terra

Similars a una barbacoa, són ideals a més de per a donar calor, per a poder cuinar si el moment ho requereix.





Les utilitats de les estufes exteriors:

Prolongació de l’època d’ús exterior:

Amb les estufes exteriors, és possible gaudir de la vida a l’aire lliure durant tot l’any, fins i tot en les estacions més fresques.

Creació d’ambients acollidors:

Les estufes exteriors aporten molta calidesa a l’espai, fent-lo més agradable.

Oportunitat comercial:

En el cas de restaurants i cafeteries, les estufes exteriors permeten ampliar la capacitat d’ús de l’espai exterior, augmentant així els ingressos i millorant l’experiència dels clients