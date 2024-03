Un últim gegant tanca la FESA Cup a la pista Avet de Soldeu

Part del grup andorrà que ha competit aquest dijous a la FESA Cup. FOTO FAE

Aquest dijous, la pista Avet de Soldeu ha acollit el segon gegant de la FESA Cup, amb el quan s’ha tancat aquesta competició internacional a Andorra. Hans Breitfuss i Etna Pou han estat els millors andorrans, 16è i 17a, respectivament. Pol Carreras, responsable tècnic de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), ha fet un balanç positiu de l’experiència: “És la prova de més nivell que podem trobar en el calendari”.

En categoria femenina la victòria ha estat per a l’alemanya Luisa Illig, amb les nord-americanes Katie Rowekamp i Logan Grosdidier segona i tercera, respectivament. La millor andorrana ha estat Etna Pou, 17a, mentre que Ainhoa Piccino ha finalitzat 27a. No ha finalitzat la segona mànega Isabella Pérez.

En categoria masculina el triomf ha estat per a l’alemany Leonhard Wustmann, mentre que l’han acompanyat al podi el nord-americà Caiyu Demaggio, segon, i l’italià Paolo Cazzaniga, tercer. Hans Breitfuss ha estat el millor andorrà en la 16a posició, mentre que Àlex Comellas ha acabat 26è i Jordi Rogel 30è. Jan de Visa i Marcel Pérez no han finalitzat la segona mànega, mentre que en la primera ha quedat fora Max Black.





Pol Carreras, responsable tècnic de l’EEBE: “Crec que hi ha coses molt positives. Òbviament és una competició del màxim nivell per als U16. Podem dir que és la prova de més nivell que podem trobar en el calendari. El balanç és positiu, tant en resultats com en les actituds dels nens. Sempre es vol més, clar, perquè hi ha coses a millorar i coses a aprendre. El Jan de Visa el primer dia va ser tercer a la primera, al final no li acaba de sortir a la segona, el segon dia anava 9è, també molt a prop, i després falla a la segona, però en general en eslàlom podem dir que pot estar al top5 en aquestes competicions, i això és molt important per a l’any que ve en FIS. Àlex Comellas, de primer any U16, és a dir dels joves, realment ha estat allà en gegant, i és un nano a tenir en compte l’any que ve a la FESA. En noies no ha acabat de sortir, però a mi m’ha servit perquè elles vegin el que es trobaran en futurs anys en FIS. Hi ha mànegues bones, seccions bones, una Isabella Pérez en eslàlom abans d’ahir amb un parcial molt bo on està per davant de la que fa 5a en el global de carrera, la qual cosa vol dir que el nivell el té. Al final, és un aprenentatge, com tot en aquestes edats. Estem treballant bé, i cada cop estem més a prop dels països punters”.





Hans Breitfuss, esquiador de l’ECPCGR (*): “Molt bones condicions i molt agraït pel treball que han fet tots. És una gran oportunitat estar aquí, i s’aprecia molt. La primera mànega m’he vist força bé, amb alguns errors, però a la segona s’ha pogut millorar el temps”.







Ainhoa Piccino, esquiadora de l’EEBE: “Ens ha servit per a agafar experiència, per a veure el nivell que hi ha amb els altres països. Ha sigut una sort tenir la FESA a casa i ha sigut una bona experiència. Pel que fa a la pista, hi ha hagut un bon estat de la neu i quan baixaves no estava molt trencat ni res i estava molt bé per a esquiar i gaudir”.





Marcel Pérez, esquiador de l’ECPCGR: “La veritat és que estic molt orgullós de poder participar d’aquesta competició internacional. Molt de gust competir contra ells i així comparar-nos amb gent de fora d’Andorra”.





(*) ECPCGR: Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig