S&P reafirma la qualificació creditícia d’Andorra en “A-/A-2” amb perspectiva estable

L’agència internacional S&P Global Ratings ha confirmat, aquest divendres, les qualificacions sobiranes a llarg i curt termini del Principat d’Andorra en ‘A-/A-2’, mantenint-ne la perspectiva estable. Aquesta decisió “reflecteix la solidesa de les finances públiques del país, la seva posició exterior favorable i unes previsions de creixement sostingut”, segons assenyalen des de l’Executiu.
Segons S&P, Andorra continuarà registrant superàvits pressupostaris durant els pròxims anys, fet que permetrà mantenir un nivell baix d’endeutament públic. L’agència preveu que el deute del Govern general se situï al voltant del 30% del PIB, alhora que la posició fiscal es mantindrà forta.
L’economia andorrana ha crescut per sobre de la mitjana de la zona euro, impulsada pels sectors del turisme, la construcció i els serveis financers, amb una taxa d’atur de l’1,5% a finals del 2024. Després de registrar un creixement del PIB del 3,4% el 2024, per al 2025, S&P espera un creixement del PIB del 2,2%.
L’informe destaca que l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, que actualment es troba en preparació per part del Consell de la UE per poder procedir a la seva signatura, podria enfortir la competitivitat de l’economia andorrana, en facilitar l’accés al mercat únic europeu i simplificar les transaccions transfrontereres.
El sector bancari andorrà es manté sòlid i ben capitalitzat, amb una taxa de morositat del 2,6%, la més baixa de la darrera dècada. L’agència subratlla la importància de la línia repo temporal amb el Banc Central Europeu (BCE), prorrogada fins al 2027, així com de les reserves internacionals del país, que ascendeixen a prop del 12,7% del PIB.
Per una altra banda, S&P valora positivament la millora de les estadístiques externes i la voluntat del Govern d’impulsar una reforma del sistema de pensions abans de 2026 per a garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini. L’agència també destaca la gestió prudent de la despesa i la capacitat del Govern per finançar inversions en habitatge, connectivitat i digitalització sense generar dèficits.