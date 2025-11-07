Roger Puig es desvincula de la FAE

L’esquiador del Principat de para alpí, Roger Puig, ha pres la decisió de separar el seu camí de preparació i competició del programa proposat per la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). L’andorrà ha arribat a aquest acord amb la FAE, després de valorar la seva situació particular, per la qual busca mantenir el seu staff dels últims anys.
“La Federació li ha proposat un programa d’entrenaments i de competició, però la seva decisió és entrenar amb un staff que no s’ajusta al projecte que se li ha presentat”, ha manifestat el director esportiu de la secció d’alpí, Roger Vidosa, que ha volgut agrair la implicació, esforç i sacrifici que ha fet l’esquiador al llarg d’aquests anys i treballant sota la supervisió de la FAE i els seus tècnics.
D’aquesta manera, l’acord és que l’esquiador competirà ara fora de l’àmbit de la FAE. “Sempre li hem donat el servei necessari per a la seva progressió i ara no podem fer altra cosa que respectar que ell vulgui agafar un altre camí, encara que això impliqui que a partir d’ara no formi part de la família FAE”, ha dit Vidosa, que li ha desitjat el millor a l’esportista andorrà de part de tota la Federació.
Per la seva part, Puig, que ja ha comunicat la seva decisió de manera oficial a la FAE, ha expressat el seu “profund agraïment per tots els anys de col·laboració i suport que he rebut per part de la Federació”. “Tanmateix, després de valorar detingudament la situació”, ha continuat, “he pres la decisió de continuar la meva trajectòria esportiva amb l’equip tècnic que m’ha acompanyat durant més de deu anys”. Puig afirma que la decisió “no ha estat fàcil”, però entén que “les diferències en la manera de treballar feien necessari un canvi per a garantir les millors condicions possibles de preparació de cara als Jocs Paralímpics de Milano-Cortina”.