Sortida guiada als castells del Querforat i de Badés, al Baridà, el proper 27 de setembre

Dins del cicle de Rutes guiades per la Seu d’Urgell i comarca, des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell es fa una nova proposta per conèixer millor el patrimoni de la comarca a través d’una caminada que, en aquesta ocasió, tindrà per escenari les terres del Baridà, amb les restes dels castells del Querforadat i de Badés com a principals aspectes de la visita.

El castell del Querforadat fou en el seu moment un punt de defensa i de control del territori formidable. Documentat des del segle XIII, el castell, que fou domini dels senyors d’Aragall i patí a principis del segle XIV un setge molt dur, del qual encara es poden observar nombrosos vestigis dels projectils de catapulta disseminats per tot el nucli de població. El castell de Badés, situat al tossal homònim i de proporcions més modestes, també es troba documentat des de finals del segle XIII. La pujada a l’emplaçament d’aquest segon castell també es durà a terme en el decurs d’aquesta sortida guiada, i permetrà el coneixement d’un punt de guaita privilegiat situat al peu de la serra del Cadí.

La sortida, d’aforament limitat, tindrà lloc el proper diumenge 27 de setembre de 2020. Es tracta d’una activitat gratuïta prèvia inscripció a Turisme de l’Alt Urgell (tel. 973353112) o a Turisme de la Seu (973351511).