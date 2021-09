Nació: Escòcia

Població: Uns 450.000 habitants

Clima: El clima d’Edimburg és marítim moderat. Els hiverns són tranquils amb temperatures que no solen baixar dels 0 graus. A l’estiu, les temperatures són fresques, amb un promig de 13 graus centígrads.

Festival: La ciutat és especialment coneguda pel Festival Internacional d’Edimburg, un dels esdeveniments més grans del món, que inclou espectacles de dansa, música, teatre, arts visuals, llibres, cinema, televisió i totes les formes de manifestacions culturals. Se celebra durant tres setmanes del mes d’agost i durant aquests dies Edimburg duplica la seva població.

Turisme: Edimburg és la segona ciutat més visitada del Regne Unida, després de Londres.

Curiositat: Edimburg és també coneguda com l’Atenes del Nord, per la semblant topografia entre l’Old Town, amb el Monument Nacional d’Edimburg, i l’Acròpolis d’Atenes.

Pàgina web: www.edinburgh.org

Edimburg és la capital d’Escòcia i la segona ciutat en població del país. Està situada a l’est d’Escòcia, a la ribera sud del Forth i al costat de l’antic volcà Arhur Seat.

Un dels símbols de la ciutat és el castell d’Edimburg, situat sobre una roca i des d’on es contemplen unes vistesmemorables. Des del castell es baixa pel vial Royal Mile, que porta fins al palau de Holyroodhouse, residència de la reina Isabel a Edimburg. Ben a prop del Palau hi ha el Parlament, una estructura dissenyada pel català Enric Miralles.

El centre històric d’Edimburg està dividit en dues grans àrees verdes. Cap al sud hi ha el ja anteriorment esmentat Castle Rock i la franja de l’Old Town (ciutat antiga). Al nord hi ha la Princess Stret amb la New Town (ciutat nova).

L’Old Town conserva l’estructura medieval i els típics edificis de la Reforma Protestant. La zona està configurada per carrers i carrerons que sovint van a parar a diverses places, que marquen llocs d’especial interès, com la catedral de Saint Giles, el

Museu Reial d’Escòcia, el Surgeon’s Hall, la Universitat d’Edimburg. A més a més, hi ha nombrosos carrers subterranis.

La New Town va aparèixer com a solució a l’excés de població de l’Old Town durant el segle XVIII. Tot i que el carrer principal havia de ser la George Strett, la Princess Street s’ha convertit en el carrer principal per anar de compres.

La ciutat vella i la nova van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 1995.

Destaca a la ciutat la Galeria Nacional d’Escòcia, amb obres de Botticelli, Rafael, Tiziano, Velázquez, Paul Gauguin, entre d’altres.

