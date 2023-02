Solidaritat amb els qui pateixen fam i amb Ucraïna

Mon. Joan Enric Vives

Amb el lema “Frenar la desigualtat és a les teves mans”, Mans Unides ens presenta la 64ª Campanya contra la Fam. La Campanya va ser iniciada per la FAO i té el seu origen en el Manifest de la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques (UMOFC) el 1955, en què es deia: “Sabem, i volem que se sàpiga, que hi ha solucions de vida, i que si la consciència mundial reacciona, d’aquí a algunes generacions les fronteres de la fam hauran desaparegut…”

Les Dones d’Acció Catòlica Espanyola van respondre a aquesta crida que denunciava la “fam de pa, de cultura i de Déu, que pateix gran part de la humanitat”. Van realitzar la seva primera Campanya el 1960, a partir de la qual s’ha anat configurant l’actual “Mans Unides”, que dona suport a projectes contra la fam, el subdesenvolupament i la falta d’educació.

La desigualtat s’ha convertit en la major amenaça a nivell mundial i provoca que milions d’éssers humans visquin en la pobresa i morin de gana. Mentre una part de la humanitat viu en l’opulència, una altra veu la seva pròpia dignitat trepitjada i els seus drets fonamentals ignorats o violats. El resultat són milions de persones vivint una situació límit.

Combatre la desigualtat no és un repte impossible. Per això Mans Unides ens recorda que hem d’actuar i que totes les mans sumen, totes compten i totes ajuden. Per a canviar moltes vides, fan falta les “teves mans”. Mans que alimentin, que generin treball, que formin, que protegeixin i que ajudin a posar fi al cercle viciós de la pobresa i la desigualtat, anant a les causes estructurals que les produeixen: la injustícia, el repartiment desigual dels bens i les oportunitats entre les persones i els pobles, la ignorància, els prejudicis, la insolidaritat, la indiferència i la crisi de valors humans i cristians.

Des de la Diòcesi d’Urgell, el projecte concret que es vol ajudar amb la Campanya d’enguany és un projecte de col·laboració a l’Índia, al districte d’Akola, de l’Estat de Maharashtra, per un import de 37.629 euros, que ajudarà el desenvolupament i capacitació de dones, joves i infants en 8 pobles tribals, que viuen fonamentalment de l’agricultura, i ajudarà 550 persones.

També aquest febrer farà un any que es va iniciar la guerra a Ucraïna. Continua mostrant la seva faç més injusta atacant la població civil, els ancians, els nens, la gent més indefensa i vulnerable. Estem segurs que ni la població russa ni la ucraïnesa volen la guerra, i reclamen la pau.

Mentrestant, la sang corre a Ucraïna i a Rússia. No hi han valgut de res les crides del Papa Francesc ni de tanta gent de bona voluntat per a un cessament d’hostilitats i una pau pactada, que haurà de ser la sortida. Fa unes setmanes, amb motiu de trobades de solidaritat amb els refugiats i el poble ucraïnès a Guissona i Andorra, vaig enviar-los un Missatge de comunió i solidaritat.

Ente altres coses, els deia: “Molts de vosaltres heu perdut la vostra llibertat i sofriu totes les penalitats de l’exili forçat i dels refugiats lluny de la Pàtria Ucraïnesa. Teniu familiars a Ucraïna, patiu molt per ells, i desitgeu tornar. Esperem que aviat pugueu complir el vostre somni. M’uneixo a la vostra pregària perquè cessi la guerra i per una pau justa, i us faig arribar una ajuda solidària dels catòlics d’Urgell i d’Andorra. Estem amb vosaltres. Tinguem esperança. Déu no ens deixarà! Ell és la nostra Pau. La veritat i la vida triomfaran. Amb la meva benedicció i la meva amistat”.