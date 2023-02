El BC Andorra lluita fins al final, però la Copa es queda a Palència (74-69)

Imatge de la final de la Copa Princesa d’Astúries entre el Palència i el BC Andorra (BC Andorra)

Partit de la màxima rivalitat el que s’ha jugat aquest dissabte, 11 de febrer, a la pista del Palència. Ni més ni menys hi havia en joc la Copa Princesa d’Astúries. Les grades eren plenes a vessar amb representació d’aficionats del BC Andorra, però, sobretot, d’una “parròquia” castellana que de bon matí ja feia cua per a obtenir alguna de les poques entrades que quedaven.

Els dos primers classificats de la LEB Or s’enfrontaven en aquesta final de copa. D’una banda, el Palència que és líder. I, de l’altra, el BC Andorra que li manté el pols amb les mateixes victòries. Així, doncs, era una final que prometia molt. I no ha decebut.

I el partit no ha començat malament per als de Natxo Lezcano que, de bon principi, marcaven musculatura tot advertint als locals que no regalarien res. Així, els tricolors finalitzaven el primer quart amb un avantatge de 15 a 22, en una gran feina coral de tota la formació.

El segon quart també ha somrigut al BC Andorra ja que ha mantingut la seva superioritat en el marcador. Sí que és veritat que, en el darrer tram d’aquest període, hi ha hagut una reacció del Palència en veure que el seu rival aconseguia un 24 a 37 (+13). Amb la reacció, els castellans han rebaixat la diferència a 8 punts, amb el 31 a 39 que el lluminós mostrava en arribar al descans.

Com a dada, en aquest encontre també s’ha guardat un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol i les posteriors rèpliques a Turquia, Síria i el Kurdistan. Un altre fet que s’ha produït (en aquest cas, a la mitja part) ha estat la ruptura d’un tauler durant una actuació dels Crazy Dunkers. Aquesta incidència, amb la conseqüent demora de temps, ha refredat l’ambient que hi havia fins aquell moment en el pavelló.

Imatge del tauler malmès a la mitja part del partit Palència – BC Andorra (@CompeticionesFEB)

Amb força retard s’ha reposat el tauler malmès i s’ha pogut iniciar el tercer quart amb els de Lezcano posant-se a +10 amb un resolutiu Dos Anjos. Però, l’alegria no ha durat res. Novament, el Palència tirava d’orgull per a posar-se amb un perillós 39 a 43 amb un parcial de 6 a 0. A partir d’aquí, les diferències en aquest tercer període han estat mínimes per al BC Andorra perdent el coixí de punts que havia arribat a obtenir. Perdia el coixí de punts, però recuperava a Tobias Borg després de ser baixa, des del novembre, per lesió. Sens dubte una bona notícia. Un Borg, per cert, que ha fet les seves primeres cistelles amb la samarreta tricolor un cop recuperat. Pel que fa al tercer quart, aquest finalitzava amb un estret 49 a 53 per als pirinencs.

Tot estava per decidir en l’últim quart quan, el partit començava de nou perquè el Palència ha sortit molt endollat i, no només igualava el marcador, sinó que també es posava per davant amb un 56 a 55. Es veia a venir que el que restava de matx no seria apte per a cardíacs. A 4 minuts per al final, els locals se situaven tres amunt, 63 a 60. Pintaven bastos.

Per postres, al BC Andorra ja no li entrava la pilota a cistella, cosa que els castellans aprofitaven per a anar-se’n 67 a 60 a 2,38 per a la conclusió del partit. Tot el duel per davant i, en el darrer tram, el contrincant se sobreposa. De fet, això ho ha repetit sovint el Palència en alguns dels seus partits de lliga.

Tot i això, els del Principat no es donaven per vençuts i a 1,26 per a acabar el resultat s’escurçava, 67 a 64. Però, el líder de la LEB Or, amb tot el pavelló fent-li costat, aguantava la pressió i no li tremolava el canell. Ja en els darrers segons, els de Natxo Lezcano s’havien de “jugar” totes les pilotes per a intentar el miracle amb el 73 a 69 i només 17 segons per a la botzina final. Un miracle que no arribaria perquè els àrbitres li xiulaven una falta antiesportiva a Micah Speight torpedinant, així, les poques esperances que encara existien. En acabar, el resultat ha estat de 74 a 69 per a un Zunder Palència que no ha estat especialment superior al BC Andorra, però que sí ha aconseguit el triomf.