Coberta del llibre infantil “I si se’m menja una balena?”

Títol: I si se’m menja una balena?

Escriptor/a: Susanna Isern

Il·lustrador/a: Rocio Bonilla

Editorial: Flamboyant

Pàgines: 40

Edat: Per als més petits

En Martí és un nen joiós, imaginatiu i divertit, però pateix quan ha de fer noves activitats. El jove protagonista rebutja assistir a festes d’aniversari per por a l’explosió de globus a l’uníson; evita esquiar per temor a una possible allau, i fins i tot té dubtes a l’hora de marxar d’excursió amb l’escola ja que potser li cau una pinya al cap, es perd, cau a l’aigua o se’l menja una balena. Per fortuna la Maria, la seva mare, el coneix bé i el sap acompanyar perquè domini la basarda i s’imagini noves i agradables aventures.

Susanna Isern ens brinda i ens conta una tendra història familiar sobre el trastorn d’ansietat anticipatòria, un estat de malestar que Isern com a psicòloga clínica coneix i descriu bé. Així queda reflectit en els diàlegs entre els dos protagonistes, sense caure en didactismes. Un relat que dibuixa, amb les paraules justes, les primeres pors infantils i el suport incondicional d’una figura adulta que calma, consola i aporta solucions a aquestes cabòries infundades.

La narrativa d’Isern s’amplia i ressona en les il·lustracions de Rocío Bonilla, amb una complicitat entre les dues artistes que ja s’havia fet evident en altres títols, com Això no és una selva o a El gran llibre dels supertresors. En les il·lustracions, que ocupen generosament les dobles pàgines, el traç de Bonilla és precís i expressiu, i utilitza el llapis, l’aquarel·la i els llapis de colors en una àmplia gamma cromàtica que inclou, per primera vegada, tonalitats més fosques.

En aquesta nova peça, totes les escenes es dibuixen, com és habitual en l’obra d’aquesta artista, de manera detallista, i conviden el lector a mirar i reconèixer les inclusions intertextuals i les referències interpictòriques provinents d’universos contemporanis com el de Star Wars o el de personatges de còmic, amb picades d’ullet a llibres clàssics com Les mil i una nits, L’illa del Tresor (1882), Pinotxo (1883) o Moby Dick (1851).

I si se’m menja una balena? és un àlbum rodó, una obra que oscil·la entre la realitat i la fantasia, entre l’inici de la introspecció i el dels primers descobriments de tot allò que ens envolta. L’obra té el mèrit d’evitar, amb petites dosis d’humor, lliçons de conducta o propòsits massa evidents, i ho fa a través d’un text, unes imatges i una edició que s’articulen amb gràcia, finor i plena harmonia.





Cristina Correro / Clijcat / Faristol