VinculApp, una aplicació que connecta famílies, professionals i recursos dirigits a persones amb discapacitat

La Fundació AMPANS ha desenvolupat VinculApp, una nova eina tecnològica pensada per a millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat o trastorn mental i de les seves famílies. L’aplicació busca ser una plataforma de recursos oberta al conjunt de la ciutadania i, alhora, una eina privada que millori la comunicació i l’atenció entre els professionals i les famílies de les persones ateses per l’entitat.
L’objectiu del projecte és facilitar l’accés a serveis especialitzats, activitats d’oci adaptat i eines formatives i promoure l’autonomia i el coneixement. A més, la versió privada de l’aplicació permet una atenció més personalitzada, per a així millorar el seguiment i la interacció amb els equips professionals d’AMPANS. D’altra banda, VinculApp també compta amb un espai de gestió interna per als professionals de l’entitat.
La capa pública de VinculApp ofereix un directori de serveis professionals especialitzats, com a advocats, dentistes o fisioterapeutes amb experiència en l’atenció a persones amb discapacitat. També inclou activitats d’oci adaptat, des de platges accessibles fins a propostes culturals o esportives inclusives, així com eines i recursos formatius que promouen l’empoderament de les famílies i els usuaris, amb continguts agrupats per temàtiques com habilitats cognitives, autonomia, drets, salut o gestions administratives.
D’altra banda, la capa privada, adreçada als familiars de les persones ateses per AMPANS, incorpora funcionalitats avançades que milloren la comunicació i el seguiment personalitzat. En aquesta part s’inclou la consulta del pla d’activitats i d’objectius individuals, accés a informació rellevant en cas d’urgència, menús, calendaris, galeries d’imatges i documentació. A més, també hi ha un canal directe de missatgeria amb l’equip educatiu i el treballador social i amb notificacions automàtiques i manuals sobre aspectes clau del benestar de l’usuari, com de salut, activitat, conducta, gestions o informació general del centre.
Implementada ja en centenars usuaris
L’aplicació ja s’ha posat en marxa de manera efectiva entre les famílies i usuaris dels serveis d’AMPANS, i el passat desembre ja la fan servir unes 500 persones, xifra que haurà augmentat a dia d’avui. La implementació s’ha fet de manera progressiva per a garantir una bona adaptació i formació dels usuaris: primer es va desplegar al centre ocupacional, posteriorment a les llars residencials, i ara es troba en fase d’implantació a l’escola.
AMPANS assegura que els primers resultats han sigut molt positius, tant per part de les famílies com dels professionals. El personal dels serveis destaca la millora en la comunicació i el seguiment de l’atenció diària, mentre que les famílies valoren molt positivament l’accessibilitat i la immediatesa de la informació, així com la possibilitat de consultar, en qualsevol moment, les activitats del seu familiar, les seves rutines, notificacions mèdiques i altra documentació rellevant.
L’ús de VinculApp és totalment gratuït per a les famílies i usuaris, que ja poden descarregar-se l’aplicació i beneficiar-se dels recursos disponibles. A més, l’aplicació està dissenyada per a ser adaptable a altres entitats del tercer sector, que la podran implementar amb la seva pròpia imatge corporativa i gestionar la seva activitat de manera independent.
Per Social.cat