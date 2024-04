S’obre la convocatòria ampliada d’ajuts a la mobilitat dels estudiants universitaris dels Pirineus

Desplaçament d’estudiants del seu lloc de residència fins al centre d’ensenyament (Govern.cat)

La totalitat de l’estudiantat universitari dels territoris d’alta muntanya pot optar a la convocatòria ampliada dels ajuts APA per al curs acadèmic 2023-2024 que, enguany, incorpora les comarques del Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès. L’objectiu d’aquesta convocatòria és concedir ajuts a la mobilitat a les famílies residents a les comarques dels Pirineus en les quals algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat catalana aquest curs acadèmic. Per mobilitat s’entén desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar.

Els ajuts APA, impulsats pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i gestionats mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), preveu un import màxim de 2.000 euros i es podran sol·licitar fins al 8 de maig.

Amb la convocatòria d’enguany, amb l’ampliació del Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, es compleix amb les demandes que havien fet aquestes comarques de ser incloses. Per tant, les famílies susceptibles de rebre els ajuts han de residir en una de les comarques següents: l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès o la Vall d’Aran. Per a donar resposta a aquesta demanda, el Departament de Recerca i Universitats ha gairebé triplicat el pressupost de la convocatòria d’aquests ajuts per al curs acadèmic 2023-2024, passant dels 392.000 euros de pressupost de la convocatòria de l’any passat als 1.040.000 euros d’enguany.

L’estudiantat que vulgui sol·licitar un ajut APA, a part de no superar els llindars de renda familiar i de patrimoni establerts en la convocatòria, ha d’estar matriculat en un mínim de 60 crèdits anuals d’uns estudis de grau impartits de manera presencial. Els estudiants que no han iniciat els estudis aquest curs acadèmic, també han d’haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior o l’últim curs efectuat en els estudis de les branques de coneixement d’arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura.





Gairebé 260 beneficiaris el curs anterior

El curs passat es van atorgar 259 ajuts APA (el 65,24% a dones). Per comarques, els beneficiaris van ser 76 persones del Solsonès, 57 de l’Alt Urgell, 36 del Pallars Jussà, 28 de la Cerdanya, 24 de la Vall d’Aran, 19 de l’Alta Ribagorça i 19 del Pallars Sobirà.

Pel que fa a les universitats on estudien les persones a qui es van concedir els ajuts, 88 ho fan a la Universitat de Lleida (UdL), 56 a la Universitat de Barcelona (UB), 43 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 26 a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 20 a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 11 a la Universitat de Girona (UdG), 6 a la Universitat de Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC), 4 a la Universitat Rovira i Virgili (URV), 3 a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i 2 a la Universitat Ramon Llull (URL).