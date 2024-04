Nova baixa al grup de treball per a l’habitatge. Ara, Andorra Endavant

Les membres del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, Carine Montaner i Marc Monteagudo (Consell General)

Després d’una profunda reflexió i avaluació de la situació actual, Andorra Endavant ha decidit prendre la decisió de marxar del grup de treball sobre l’habitatge. “Manifestem la nostra sorpresa i decepció pel que fa a les mesures adoptades pel Govern, les quals considerem contràries als objectius que es voldrien assolir i sense haver estat en cap moment consensuades en les reunions de treball realitzades en aquest grup”.

La formació liderada per Carine Montaner assenyala que “és desconcertant veure com, després de treballar conjuntament i dedicar temps i esforços a aprofundir en la problemàtica de l’habitatge, el Govern decideix actuar unilateralment sense tenir en compte les opinions i el consens assolit en el grup de treball. Aquesta falta de comunicació sobre les noves mesures que han pres, sense consens i pel fet que no compartim que siguin mesures oportunes, ens porta a prendre la decisió de marxar del grup”, sentencien des d’AE.

Afegeixen que “considerem que les mesures adoptades són perilloses i poden tenir conseqüències importants: L’expropiació temporal dels pisos buits pot crear un clima d’inseguretat jurídica i l’intervencionisme pot tenir un impacte negatiu en el mercat immobiliari, fins i tot induint els propietaris a prendre decisions com les de posar els seus pisos a la venda, paradoxalment exacerbant la situació d’escassetat d’habitatges disponibles”.

Per a Andorra Endavant és important destacar que “ja s’havien pres mesures respecte als pisos buits, i considerem que calia explorar opcions més equilibrades i consensuades amb tots els actors implicats en la problemàtica de l’habitatge. Creiem fermament en la protecció del dret a la propietat i en l’abordatge integral d’altres qüestions rellevants com per exemple la problemàtica de les empreses pantalla”.

Per a acabar, Andorra Endavant manifesta que “amb pesar, però amb la convicció que és la decisió més responsable en aquest context, comuniquem la nostra sortida del grup de treball sobre habitatge”. La formació assenyala que continuarà treballant des de la seva perspectiva per a aconseguir solucions duradores i efectives a la crisi d’habitatge que afecta la societat andorrana.